Opinión 30-05-2023

CyberDay 2023



Señor Director:



Con 795 marcas el comercio electrónico enfrenta el CyberDay, su primera gran prueba del 2023 y en un escenario distinto, con un consumidor más preparado, más exigente y sin miedo a criticar a la marca que no cumpla con lo ofrecido. Bajo ese punto de vista, hacer un marketing responsable cobra relevancia.



Con estrategias cada vez más personalizadas, las marcas buscan llegar a un consumidor específico y con productos que alguna vez pensó en comprar. Reencantar a esa persona es prioritario para las marcas, pero también se debe analizar el por qué no se concretó la transacción: ¿alguien le comentó que tuvo problemas con el sitio web?, ¿los productos comprados en otra ocasión llegaron dañados o a destiempo?



Una mala experiencia transmitida de boca en boca puede afectar negativamente la reputación, por ello, la transparencia desde el primer momento, cumplir con lo prometido, no cambiar las condiciones de venta en el camino y atender adecuadamente los requerimientos del cliente en caso de producirse alguna situación, se alzan como claves en el marketing responsable.



Este evento espera compras por unos US$400 millones y cada marca busca ofrecer el mejor producto o servicio con las mejores condiciones de venta. Mejorar la experiencia, informar los plazos de entrega y formas de cambio del producto, además de garantizar los derechos del consumidor, es valorado y genera confianza en el cliente. Esos atributos se deben alzar ahora y en el futuro, como base de una relación de largo plazo.





Maribel Vidal, Directora Ejecutiva de CONAR.