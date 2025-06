Opinión 03-06-2025

CyberDay: de vitrina de ofertas a puerta de acceso al delito digital

Miguel Sanhueza

Académico, Departamento de Electricidad

Facultad de Ingeniería, Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM)







El CyberDay se ha posicionado como una de las principales vitrinas digitales de consumo masivo en Chile. Miles de personas se conectan simultáneamente con la esperanza de acceder a productos deseados a precios irresistibles. Sin embargo, este entorno de alto tráfico digital también se ha transformado en terreno fértil para el accionar de ciberdelincuentes, cuyas estrategias son cada vez más sofisticadas.



La emoción por aprovechar una oferta puede llevar a cometer errores críticos. Sitios web falsificados, mensajes con enlaces maliciosos, suplantación de identidad de marcas reconocidas y promociones inexistentes se despliegan con una precisión creciente. En muchos casos, estas amenazas digitales están potenciadas por tecnologías como la inteligencia artificial, utilizada para generar correos electrónicos casi indistinguibles de los legítimos o para automatizar ataques dirigidos (phishing personalizado).



La ciberseguridad comienza con la prevención y para ello es fundamental que los usuarios adopten una serie de prácticas básicas pero esenciales. Verificar la autenticidad del sitio es un primer paso clave, asegurándose de que la dirección web comience con "https://" y revisando detenidamente el dominio o nombre de la dirección, especialmente en el caso de tiendas conocidas. Asimismo, se debe evitar acceder a enlaces sospechosos, particularmente aquellos recibidos por correo electrónico o redes sociales, sin antes validar su procedencia.



Es igualmente importante no proporcionar datos personales o bancarios en formularios cuya legitimidad no haya sido confirmada, incluso si aparentan pertenecer a empresas confiables. Finalmente, se recomienda utilizar métodos de pago que ofrezcan garantías adicionales, como tarjetas virtuales, pasarelas con autenticación de doble factor o sistemas que cuenten con seguros antifraude.



Además, es fundamental mantener los dispositivos actualizados y contar con antivirus activos. Herramientas basadas en IA también están disponibles para los usuarios comunes, tales como navegadores con filtros inteligentes de seguridad o Apps que detectan transacciones sospechosas en tiempo real. La tecnología, usada responsablemente, puede ser aliada en la protección frente a estos riesgos.



El CyberDay puede representar una excelente oportunidad para consumidores informados. Pero para ello, es imprescindible ejercer un consumo digital consciente y seguro, principalmente para que el entusiasmo no anule la cautela.