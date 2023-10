Nacional 06-10-2023

CyberMonday: Sernac anota una reducción del 28% en reclamos de consumidores respecto a evento de mayo

Tras las tres jornadas del evento CyberMonday, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) recibió 488 reclamos de parte de los consumidores, lo que representa una baja de 28% respecto al CyberDay que se celebra en mayo y que tuvo 674. Los usuarios se quejaron principalmente por incumplimientos de las promociones y ofertas, publicidad engañosa, anulaciones unilaterales de compras, falta de stock y no respetar los precios al momento de realizar el pago, entre otros, dijo el servicio en un comunicado.

Por otro lado, el Sernac, de acuerdo al análisis preliminar de los hallazgos detectados durante la fiscalización realizada durante los tres días, constató, por ejemplo, que algunas empresas no informan adecuadamente del derecho de garantía legal y cómo ejercerlo, además de establecer ciertas restricciones para su ejercicio. Además, se están analizando otros antecedentes recopilados para determinar si hubo ofertas engañosas y otros incumplimientos a la norma. El director nacional de la entidad, Andrés Herrera, explicó que, si bien la cantidad de reclamos fue menor al evento de mayo pasado, se siguen repitiendo problemas en temas básicos y fundamentales. "Si bien se trata de un análisis preliminar, en caso de corroborar que efectivamente hubo incumplimientos a la Ley del Consumidor o al Reglamento de Comercio Electrónico, tomaremos las acciones que estimemos pertinentes para ir en defensa de los derechos de los consumidores, no descartando acciones individuales o colectivas", señaló.