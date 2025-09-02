martes 02 de septiembre del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    • Hoy
    Policial 02-09-2025
    DÍA DEL SUBOFICIAL MAYOR.-
    Ayer, el alcalde de Linares, Mario Meza, junto a representantes del Concejo Municipal, asistieron a un acto en la Prefectura de Carabineros, donde se unieron al homenaje a los Suboficiales Mayores de Carabineros. “Ellos representan años de entrega, sacrificio y servicio a la patria y a nuestra comunidad. Este reconocimiento no sólo honra sus trayectorias, sino también el compromiso de miles de Carabineros que día a día cuidan de nuestras familias”, manifestó el jefe comunal.
    Freddy Mora | Imprimir | 114

