Nacional 16-08-2023

Daniel Alcaíno interpretará a Pinochet en nueva serie de TVN

Televisión Nacional liberó el primer clip promocional de "Los mil días de Allende", una nueva serie sobre el debatido gobierno del ex presidente entre 1970 y 1973.

La obra debutará próximamente en las pantallas de TVN en el marco de la conmemoración de los 50 años desde el golpe militar al mandato de Allende y la posterior dictadura encabezada por Augusto Pinochet.

El dictador -quien en el gobierno de la Unidad Popular se desempeñó como comandante en jefe del Ejército- aparecerá en esta serie encarnado por el actor Daniel Alcaíno.

Dirigida por Nicolás Acuña, "Los mil días de Allende" mostrará el periodo de Salvador Allende como Presidente de Chile, sus aciertos y desaciertos para manejar la extrema polarización por la que atravesaba el país y de los hechos que desencadenaron el cruento golpe de Estado el 11 de septiembre de 1973.

Además de Alcaíno, la obra tendrá en su elenco a Alfredo Castro como Allende, Aline Kuppenheim como Hortensia Bussi, Benjamín Vicuña como Fidel Castro y Francisca Gavilán como Miria Contreras, la secretaria del ex mandatario.

"Será un contenido de amplia relevancia por el nivel de la producción y el significado de estrenarlo por TVN", destacó Roberto Cisternas, director de programación de la señal. Por ahora "Los mil días de Allende" no cuenta con fecha de estreno.