Nacional 14-05-2023

Daniela Ramírez obtiene recurso de protección contra arquitecto por acoso sexual



La Corte de Apelaciones de Santiago acogió el recurso de protección que interpuesto por la actriz chilena Daniela Ramírez en contra del empresario y arquitecto Gastón May Boullon, a quien interpuso una querella en 2020.

En el veredicto, dado a conocer este viernes y posterior a la orden de alejamiento que Ramírez consiguió en 2022, fue indicada la presentación de los abogados defensores de Ramírez, Ciro Colombara, Aldo Díaz y Anna Albano, quienes señalaron que su representada tiene "miles de seguidores en sus redes sociales, los que llegan a más de 332.000 en su cuenta de Instagram".

"A través de esta red social, la Sra. Ramírez se ha visto expuesta al acoso, hostigamiento y persecución por parte del Sr. May Boullon, quien se ha acercado a ella, a su hijo, a su anterior vivienda, al igual que en actos públicos, (...) ejecutando acciones de intimidación directa", indica el documento.

Asimismo, los defensores legales apuntaron que su representada "no conoce al recurrido, jamás ha entablado contacto alguno con él, previo a los hechos que motivan la presente acción, ni de forma posterior a ella, circunstancia que agrava su sentir de inseguridad frente a las acciones desplegadas por el Sr. May".