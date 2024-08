Opinión 16-08-2024

Data centers para Chile: dinamizar el desarrollo Carlos Oviedo, country manager de IFX para Chile.

A propósito de las últimas novedades sobre conectividad y desarrollo, cabe destacar el potencial impacto que tendrá en la industria el Plan Nacional de Data Centers. La propuesta, liderada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, MCTCI, convocará al ecosistema local con el objetivo de cumplir los desafíos energéticos e hídricos en un plazo de seis años.

El Plan representa una gran oportunidad para el país: contribuirá a dinamizar el desarrollo, generará empleabilidad y fortalecerá los compromisos técnicos y ambientales. En lo técnico, la iniciativa atraerá la instalación de más de 30 nodos mediante una inversión de más de US $2.500 millones; un despliegue que podría posicionar a Chile como un referente clave en la industria en América Latina y el mundo.

No obstante, para que todo aquello se concrete es indispensable aplicar tecnologías de ahorro y eficiencia energética como energías limpias, sistemas solares o eólicos, y gestionar correctamente los residuos de los sistemas de combustible, petróleo o agua de la operación. Cabe recordar que los centros de datos son un gran consumidor de energía eléctrica, alcanzando el uno por ciento de la demanda global total, una cifra que podría llegar hasta un ocho por ciento en 2030.

También es clave cumplir las regulaciones vigentes y seleccionar estratégicamente los lugares y sitios para la construcción de los nodos; hay que considerar todos aquellos factores naturales que pudieran poner en riesgo la operación, como inundaciones, incendios, sismos o tsunamis, entre otros.

En Chile, el mercado no ha estado ajeno a los pendientes en sustentabilidad; IFX, por ejemplo, pretende una huella de carbono cercana a cero en sus operaciones llevando al máximo nivel de eficiencia su sistema de climatización. A la fecha, la empresa ha ahorrado en promedio 28 mil kilovatios por hora mensuales; esto último, a través de la automatización de las torres de enfriamiento y el mejoramiento de los flujos de aire frío en sus instalaciones.