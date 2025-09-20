Crónica 20-09-2025

Datos al servicio de la seguridad vial: la tecnología que está salvando vidas



Mientras las autoridades refuerzan las fiscalizaciones durante estas Fiestas Patrias, la tecnología también está al servicio de la seguridad.

La telemática de datos y video telemática, son tecnologías que hoy permiten prevenir accidentes y contribuir a una cultura de seguridad vial, ayudando a disminuir el número de siniestros y salvar vidas, especialmente en época de Fiestas Patrias. Solo entre el 13 y el 23 de septiembre del año pasado hubo 1.546 accidentes viales, un 65% más que en un período festivo similar en 2019, de acuerdo con cifras de CONASET. Siendo las distracciones del conductor, el alcohol y la velocidad excesiva algunas de las causas principales de los accidentes de tránsito.



Como líder global en la industria del transporte conectado y con más de 25 años de experiencia en telemática, Geotab ofrece soluciones que permiten monitorear hábitos de conducción, la optimización de la flota y el estado del vehículo de manera efectiva, ayudando a empresas en todo el mundo a tomar decisiones preventivas, correctivas y estratégicas.



Por medio del dispositivo GO, de fácil y rápida instalación, Geotab permite a los gestores de flotas, captar datos para analizar comportamientos y tendencias de conducción, ayudando a identificar con altísima precisión no solo la ubicación del vehículo, sino también hábitos y variables que pueden ocasionar un posible accidente.



Datos como la velocidad de conducción, cambios bruscos al frenar o acelerar, además de la instalación de soluciones de video telemática que pueden captar lo que ocurre dentro o fuera de la cabina, permiten, por ejemplo, emitir alertas en tiempo real, implementar incentivos a modos de conducción seguros o incluso ayudar a prevenir accidentes con hasta 100.000 kilómetros de anticipación, todo esto gracias a algoritmos de inteligencia artificial entrenados con millones de datos.



Una gestión que utiliza datos, telemática y tecnologías avanzadas para anticiparse a riesgos, protege a conductores, peatones y activos durante estas celebraciones. Las soluciones de Geotab han permitido reducir en un 50% y hasta un 90% los accidentes viales, gracias a sensores de alta precisión, inteligencia artificial y una plataforma abierta que se adapta a cualquier necesidad operacional.



Con más de 5 millones de suscripciones de vehículos conectados a nivel mundial y más de 300.000 suscripciones activas en Latinoamérica, Geotab ofrece un ecosistema de soluciones que se adaptan a las necesidades particulares y locales de cada flota, aumentando el nivel de visibilidad sobre los factores de riesgo de cada vehículo y aquellos individuales de los conductores, ayudando a reducir accidentes y salvar vidas.





