Editorial 17-08-2023

Datos sanguíneos



Por medio de una resolución, las y los diputados buscan realizar cambios en la Cédula Nacional de Identidad. La idea es que el Presidente de la República instruya al director nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación para que se incorporen los datos sanguíneos (grupo y factor) de cada persona, en la información entregada a través de la cédula.



A juicio de las y los parlamentarios, dicha información es relevante para tomar decisiones en caso de emergencias. Por ejemplo, es fundamental para anticipar ciertas reacciones negativas que tendrá el cuerpo receptor de la transfusión. Estas reacciones podrían, incluso, significar la muerte en determinados casos.

Así, los datos sanguíneos adquieren particular trascendencia en situaciones en donde se hace imposible tomar contacto con el receptor. Piénsese en un accidente de tránsito donde un peatón es atropellado y no se encuentra en condiciones de informar su grupo de sangre, si lo supiera.

En esta situación hipotética, la necesaria y urgente transfusión de sangre se vería retrasada por exámenes que permitan determinar su grupo y factor. El consiguiente retraso en la obtención de aquella información puede costarle la vida al peatón.

Las y los diputados reconocen que, de concretarse la presente solicitud, no se soluciona inmediatamente este y los adicionales problemas asociados a las transfusiones de sangre, en casos de necesaria urgencia. Sin embargo, contribuye en aspectos fundamentales.

Por un lado, se incentiva a las personas a informarse de su grupo y factor sanguíneo, para poder informarlo al Registro Civil e Identificación. Por otro, dicha información genera un eficiente uso de los recursos humanos y