Opinión 10-11-2026

De la emergencia a la resiliencia: la ciencia local al servicio del campo

Macarena San Martín

SEREMI de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación para las Regiones de O’Higgins y Maule



Las regiones de O’Higgins y Maule representan el motor agrícola de Chile. En nuestros campos se siembra y cosecha gran parte de los alimentos que abastecen las mesas del país y los mercados internacionales. Sin embargo, el escenario en el que opera nuestra agricultura ha cambiado radicalmente: la variabilidad climática ya no es un pronóstico de futuro, sino una realidad cotidiana marcada por períodos prolongados de sequía, precipitaciones intensas en breves ventanas de tiempo, heladas fuera de temporada y olas de calor sin precedentes.

Ante este desafío, la respuesta no puede seguir limitándose a la gestión de la emergencia ni a la resignación frente al clima. El verdadero camino hacia la sostenibilidad y la soberanía alimentaria radica en nuestra capacidad de transformar el conocimiento en soluciones concretas a través de la ciencia, la tecnología y la innovación aplicada desde y para los territorios.

La Macrozona Centro-Sur alberga un ecosistema científico de excelencia. Universidades, centros de investigación e institutos tecnológicos locales trabajan incansablemente en el desarrollo de herramientas diseñadas a la medida de nuestras cuencas y suelos. Hablamos de sensores de humedad de alta precisión que optimizan cada gota de agua en los sistemas de riego, modelos predictivos basados en inteligencia artificial para anticipar plagas y eventos meteorológicos extremos, y biotecnología vegetal orientada a la selección de cultivos más resistentes al estrés hídrico y térmico.

Esta sinergia entre el conocimiento científico y la tradición agrícola es lo que nos va a permitir proteger la producción de alimentos en un planeta en transformación.

"La ciencia aplicada no es una herramienta abstracta ni lejana; es la aliada estratégica de nuestros agricultores. El acceso a la tecnología y el conocimiento generado por nuestras universidades al servicio del campo no solo protege el sustento de miles de familias, sino que garantiza la soberanía alimentaria de todo el país."

El desafío actual exige profundizar la articulación entre el sector público, la academia, el mundo privado y las comunidades agrícolas. No basta con generar investigación de vanguardia en los laboratorios; es indispensable que ese conocimiento se traduzca en transferencias tecnológicas efectivas, accesibles tanto para la pequeña agricultura familiar campesina como para la mediana y gran industria agroexportadora.

