    • Hoy
    Opinión 11-09-2025
    De la estupidez a la Locura: Bots, Trolls y Fake News… Educación de Calidad ¡Por Favor!
    Por: Luis Leyton Johns

    Durante las últimas semanas estalló una gran polémica protagonizada por “bots”, pero
    permítanme decirles en defensa de los bots, que estos eran inocentes: el escándalo resultó
    ser una fake news, pues no eran bots, eran trolls. Que confuso este neolenguaje no? antes de
    proseguir, para que nos podamos entender, recurramos a nuestra querida Real Academia
    Española, (pues lamento informar a algunos que nuestro lenguaje es el castellano), cito
    textual: un bot “es un programa informático que imita el comportamiento humano y se
    utiliza para realizar tareas automatizadas y repetitivas, siendo un acortamiento del vocablo
    inglés robot”; por otra parte, un troll “es, en foros de internet y redes sociales, un usuario
    que publica mensajes provocativos u ofensivos con el fin de molestar, llamar la atención o
    boicotear una conversación y también representa a seres mágicos de la mitología noruega”;
    y las fake news (no hay definición directa en la RAE), en nuestro idioma serían noticias
    falsas o bulos “se refieren a una noticia falsa que es propagada deliberadamente con la
    intención de engañar y hacerla pasar por una verdad, con un propósito específico”.
    Aclarados estos conceptos, podemos proseguir.
    Noticias falsas, bulos o fake news han convivido con nosotros a lo largo de la historia,
    como olvidar los cambios de placas inaugurales de hospitales, de inauguraciones de
    hospitales con pacientes falsos para la foto de rigor, entre muchos otros casos.
    Ahora volviendo al hilo conductor del primer párrafo, el problema no es si eran bots o
    trolls. El problema es la velocidad con la que una mentira se instala como verdad, el modo
    en que una indignación pública se enciende en cuestión de segundos y la facilidad con la
    que los medios “serios” replican sin investigar ni verificar. Vivimos en una sociedad que
    parece más interesada en reaccionar que en pensar, más dispuesta a compartir contenido
    que en comprender, en la visualización o el “like” a toda costa, importa ser primero más
    que ser veraz.
    El maestro Umberto Eco, semiólogo, filosofo, escritor y uno de mis autores favoritos,
    escogió en vida un conjunto de columnas y ensayos publicados en distintos medios para
    que póstumamente diera forma a su obra titulada De la estupidez a la locura (publicado en
    el 2016, recomiendo a quien lee esta columna conseguirlo y disfrutarlo), en donde con
    inteligencia caustica aborda el como la estupidez nos puede llevar a comportamientos
    extremos y destructivos y como el auge de internet y las redes sociales amplifica dicha
    condición, entre otras cosas nos advertía que la abundancia de información no implica
    mayor conocimiento. Al contrario, cuando falta la capacidad de discernimiento, la
    saturación nos vuelve más vulnerables a la manipulación. Para él, el rol de la educación
    debía ser precisamente el de enseñar a verificar, a analizar críticamente y a resistir la
    tentación de creer en lo primero que aparece en nuestras pantallas. Además señalaba que la
    función del profesor o docente en este nuevo contexto no es la transmisión de
    conocimiento, sino que la de ser un mediador crítico entre la información abundante, los
    algoritmos, la IA y el estudiante, guiándolo para que este comprenda, interprete y aplique
    dichos conocimientos.
    Un ejemplo de cómo funciona el mecanismo de la viralización de informaciones que no
    necesariamente son verdaderas, que eufemísticamente se conoce como “faltar a la
    verdad”(al igual que las tomas o campamentos son denominados como “asentamientos
    precarios” o los hoyos en los caminos son “eventos”), lo encontramos en la historia del gato
    Vaska (me encantan los gatos). Según el relato viral, Vaska habría sobrevivido durante el
    asedio Alemán de Leningrado durante la segunda guerra mundial, cazando ratas y pájaros
    para alimentar a su familia humana, anticipando bombardeos y convirtiéndose en un héroe
    silencioso de la guerra. La anécdota es conmovedora y se ha difundido con rapidez, al
    punto de aparecer reproducida en sitios de noticias, páginas culturales y espacios que
    aparentan seriedad. Se señala que la historia proviene del libro “Últimos testigos: Los niños
    de la Segunda Guerra Mundial de la autora Svetlana Alexiévich”. No obstante, al investigar
    un poco, lo cierto es que Vaska el gato no aparece mencionado en dicho texto y no hay
    fuentes sólidas que confirmen el testimonio: lo de Vaska es, en el mejor de los casos, un
    rumor romántico amplificado por internet y dirigidos a los amantes de los gatos, donde me
    incluyo.
    Para que el lector no crea que tengo una agenda o que soy un “bot” o “troll” difundiendo
    “fake news”, favor revise la siguiente linkografía de medios reconocidos que han difundido
    la nota sobre Vaska el Gato Héroe:
    https://www.biobiochile.cl/noticias/sociedad/animales/2021/07/18/vaska-la-increible
    historia-del-gato-que-en-plena-invasion-nazi-cazaba-alimento-para-sus-humanas.shtml
    https://www.infobae.com/mascotas/2025/05/06/vaska-el-gato-que-cazaba-para-que-su
    familia-de-humanos-no-muriera-de-hambre-durante-la-guerra/
    https://elpais.com/estilo-de-vida/2024-01-10/de-vaska-el-gato-que-alimento-a-su-familia
    durante-la-guerra-a-choupette-el-gato-millonario-las-historias-jamas-contadas-de-los
    felinos.html
    El problema aquí no es que nos enternezcamos con un gato heroico. El problema es que
    estamos dispuestos a aceptar y compartir relatos sin verificar nada y asumir que estos son
    verídicos, simplemente porque nos emocionan. Ese “me conmovió o me identificó o eso es
    lo mismo que me pasa o siento, por lo tanto debe ser verdad” es el verdadero veneno. Lo
    mismo ocurre por ejemplo con las noticias políticas, con campañas en redes, con supuestos
    estudios o con cifras que nadie contrasta. No es el bot el que nos manipula, ni siquiera el
    troll que disfruta provocando: somos nosotros, los ciudadanos comunes, quienes nos
    dejamos arrastrar por la corriente de la credulidad, ergo, a su vez constituye una estupidez o
    una locura pretender legislar al respecto (mal nacional, de pensar que todo se resuelve con
    leyes). Los recursos, tiempos y las energías tienen que dirigirse a la educación, mis
    parabienes para nuestros expertos legisladores.
    Y aquí vuelve a aparecer la gran deuda de nuestro tiempo: la educación. Una educación que
    muchas veces se reduce a consignas vacías y a promesas de campaña, a incrementos en la
    “inversión” en infraestructura, a las promesas de condonación de créditos, al
    financiamiento de aranceles, a la aplicación de pruebas estandarizadas, al “benchmarking”
    y a un largo etc., pero que rara vez se concibe como lo que realmente es: la única
    herramienta para formar ciudadanos libres, críticos y capaces de resistir la manipulación.
    Una educación de calidad, pero de verdad, no solo como slogan, debería enseñar a los
    estudiantes a distinguir fuentes, a comparar versiones, a analizar los discursos, a detectar
    falacias. No basta con aprender a usar un computador, a jugar kahoot con el celular, a
    salidas a terreno estériles y sin objetivos claros, ni esas miles de actividades “lúdicas” con
    juegos, performances, grupos en vivo para fidelizar al cliente/alumno: la alfabetización
    digital del siglo XXI debe incluir la capacidad de identificar la diferencia entre un dato y
    una opinión, entre una prueba y una invención, entre un rumor bonito y una verdad
    incómoda.
    Porque no solo las competencias laborales importan, también nuestro futuro democrático se
    juega en esto. Cada elección, cada conflicto social, cada debate público es terreno fértil
    para la desinformación. Y si seguimos siendo rehenes de nuestras emociones y de la falta
    de pensamiento crítico, pasaremos con rapidez de la estupidez a la locura colectiva, tal
    como advertía el querido maestro Eco.
    El llamado es urgente: no podemos seguir delegando la responsabilidad de pensar.
    Necesitamos exigir a nuestras instituciones educativas que asuman este desafío, que formen
    ciudadanos críticos y no solo técnicos funcionales (con suerte). Una sociedad que no sabe
    distinguir la verdad de la mentira está condenada al estancamiento y a repetir el mismo
    espectáculo de manipulación una y otra vez.
    Vaska, el gato que nunca existió más allá del rumor, nos deja una lección poderosa: si una
    historia tan frágil pudo conquistar espacios digitales reconocidos y emocionar a multitudes,
    ¿qué no podrá hacer una fake news bien diseñada en medio de una campaña política o de
    una crisis social? La única defensa posible es una educación sólida, exigente, que enseñe a
    pensar antes que a creer.
    Solo así podremos escapar de la trampa de la posverdad, resistir el ruido de los trolls,
    desarmar el automatismo de algoritmos y bots y devolverle sentido a la información que
    circula en nuestra vida cotidiana, ninguna ley ni paladín de la justicia podrá sustituir esto.
    De lo contrario, la estupidez seguirá escalando hasta convertirse en locura, y lo único que
    nos quedará será lamentarnos por no haber exigido, a tiempo, lo más básico: educación de
    calidad, por favor!!!. Pero acaso la consigna no es educación gratuita y de calidad?, según
    mi opinión correría el riesgo de ser una fake news ya que no existe “el almuerzo gratis”,
    pero eso es harina de otro costal, tal vez en un próximo escrito.
