Hoy
jueves 21 de agosto del 2025
Opinión 21-08-2025
DE POQUITO A MUCHO
Carlos Cabezas Gálvez
Escritor, poeta y ensayista chileno
Ámame de poquito a mucho
como las gotitas de lluvia
que se desprenden de la nieve
de las montañas
para ir formando en caudal
del gran río que corre hacia el mar.
Ámame sin obstáculos
vienes a colmar mis ansias
de amarte,
he sido antes montañas
para acogerte como nieve
que no puedes detener
tus gotitas a gotitas
para henchir mis venas
y recibirlas porque ya tomaron
su curso que no es otro
que amarme.
Mientras seamos embalse
de agua pura para después
ser riego de los campos,
semillas de amor para la tierra
fruta fresca en sonrisas de niños
uva para ser vino
embriagada tú… embriagado yo
en este proceso de nieve, agua
cauce, río y riego
porque tu serás una delicada flor
y yo tierra de donde brota tu esencia.
Seré ave que vuela y tú los trinos
que salen de mi alma
tú serás bondad y yo solidaridad
porque seremos dominio del amor
y nadie podrá detenernos
porque ya circula fructífero
desde nuestros corazones
esta pasión en todo
este paisaje hermoso
que nos rodea.
