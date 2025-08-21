jueves 21 de agosto del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    • Hoy
    Opinión 21-08-2025
    DE POQUITO A MUCHO
    Carlos Cabezas Gálvez
    Escritor, poeta y ensayista chileno



    Ámame de poquito a mucho
    como las gotitas de lluvia
    que se desprenden de la nieve
    de las montañas
    para ir formando en caudal
    del gran río que corre hacia el mar.

    Ámame sin obstáculos
    vienes a colmar mis ansias
    de amarte,
    he sido antes montañas
    para acogerte como nieve
    que no puedes detener
    tus gotitas a gotitas
    para henchir mis venas
    y recibirlas porque ya tomaron
    su curso que no es otro
    que amarme.

    Mientras seamos embalse
    de agua pura para después
    ser riego de los campos,
    semillas de amor para la tierra
    fruta fresca en sonrisas de niños
    uva para ser vino
    embriagada tú… embriagado yo
    en este proceso de nieve, agua
    cauce, río y riego
    porque tu serás una delicada flor
    y yo tierra de donde brota tu esencia.

    Seré ave que vuela y tú los trinos
    que salen de mi alma
    tú serás bondad y yo solidaridad
    porque seremos dominio del amor
    y nadie podrá detenernos
    porque ya circula fructífero
    desde nuestros corazones
    esta pasión en todo
    este paisaje hermoso
    que nos rodea.
    Freddy Mora

    Ludopatía: Cuando el juego deja de ser diversión
    ¿Humano o IA? La tecnología puede conversar según tus emociones y, además, cobrar una deuda
    Señor director:
    Señor director: 21-08-2025
    El problema del comercio ambulante
