Opinión 21-08-2025

DE POQUITO A MUCHO



Carlos Cabezas Gálvez

Escritor, poeta y ensayista chileno







Ámame de poquito a mucho

como las gotitas de lluvia

que se desprenden de la nieve

de las montañas

para ir formando en caudal

del gran río que corre hacia el mar.



Ámame sin obstáculos

vienes a colmar mis ansias

de amarte,

he sido antes montañas

para acogerte como nieve

que no puedes detener

tus gotitas a gotitas

para henchir mis venas

y recibirlas porque ya tomaron

su curso que no es otro

que amarme.



Mientras seamos embalse

de agua pura para después

ser riego de los campos,

semillas de amor para la tierra

fruta fresca en sonrisas de niños

uva para ser vino

embriagada tú… embriagado yo

en este proceso de nieve, agua

cauce, río y riego

porque tu serás una delicada flor

y yo tierra de donde brota tu esencia.



Seré ave que vuela y tú los trinos

que salen de mi alma

tú serás bondad y yo solidaridad

porque seremos dominio del amor

y nadie podrá detenernos

porque ya circula fructífero

desde nuestros corazones

esta pasión en todo

este paisaje hermoso

que nos rodea.

