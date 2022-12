Opinión 24-12-2022

De todo un poco y poco de todo

Teobaldo Loyola V.

Y finalizó el Mundial Qatar 2022 con Argentina campeón lo obtuvo con justicia y brillantes. Inicio su participación muy dolorosa en el Grupo C frente Arabia Saudita: perdió 1 (Messi 10`) por 2 (Al-Shahri 48` y Al- Dawsari 53`). Estadio de Lusail asistieron 88.012 espectadores con casi 20.000 trasandinos. Reaccionó frente a México 2 a 0 (Messi 64` y Enzo Fernández 87`) Estadio de Lusail asistieron 88.966 personas con sobre 20.000 argentinos y clasificó en el primer lugar venciendo a Polonia 2 a 0 (Mac Allister 46` y Julián Álvarez 68`). En el Estadio 974 de Doha público de 44.089 y sobre 20.000 Argentinos. Con esa clasificación evitó enfrentar a Francia en la ronda siguiente.

En Octavos de final jugó contra Australia la venció 2 a 1 con goles de Messi 35` y Julián Álvarez 57`descontó Fernández 77` gol en contra. El juego se desarrolló en el Estadio Áhmad Bin Áli Rayan con un público de 45.032 personas. Con casi 25.000 argentinos.

Cuartos de final el juego fue con Países Bajos empataron a 2 goles en tiempo normal y no marcaron en tiempo suplementario, Molina 35`y Messi 73´ descontó Weghorst 83´ y empató a los 90´más 11´ Estadio Lusail asistencia 88.233 espectadores entre ellos 30.000 argentinos y fueron a los penales Messi, Paredes, Montiel, Lautaro Martínez total 4 goles, Koopmeiners, Weghorst, L. de Jong total 3 goles.

Semi final correspondió enfrentar a Croacia a quién venció por 3 a 0 fue el resultado más amplio de su campaña, marcaron Messi 34` de penal Julián Álvarez 39´ y 69` Estadio de Lusail con 88.966 espectadores. Asistieron una gran cantidad de argentinos en las tribunas.

La Final llegaron a la finalísima Argentina frente a Francia, Venció el equipo Trasandino en sistema de penales 4 a 3. Fue considerada la mejor final de la historia de los mundiales. En el tiempo reglamentario terminó empatado a 2 goles Messi 23` de penal aumento Di María 36´ descontó y empató Mbappé 79` y 81`, en tiempo suplementario igualaron 1 a 1 Messi 109` y Mbappé 118 de penal, global 3 a 3 asistieron al Estadio Lusail 88.986 con una cantidad indeterminado de argentinos en las tribunas Qatarí se dice sobre 35.000 personas. El campeonato obtenido por la nación vecina, desató inmediatamente la felicidad, alegría y quizás también locura bien entendida en todos los puntos del país. Este título le da prestigio y posibilidad de aumentar los cupos para los próximos torneos mundiales a la Confederación de América del Sur. Fue un juego infartante con dominio absoluto los primeros 79` hasta que llego el balde de agua fría con el descuento y el empate del país Galo, desde ese momento continuo el partido con posibilidad constante de goles en ambos pórticos, pudo ganar Francia en los últimos segundos del juego. Jugador del partido fue elegido Lionel Messi. América del sur descontó la ventaja de Europa ahora está a 12 a 10 los títulos mundiales.

La llegada de los jugadores argentinos a su país, han sido recibidos como héroes y reunió más de 5 millones en el Obelisco y alrededores para rendirle tributos, en cada ciudad que nació un jugador los están nombrando “ciudadanos ilustres”, a Messi le tienen reservados homenajes impensados que se concretarán los próximos días.

Premiación: Balón de Oro, se otorga al mejor jugador de la competición recayendo en esta oportunidad: Lionel Messi. Premio al jugador Joven de la FIFA: Enzo Fernández de Argentina. Bota de Oro es el premio para el jugador que anote más goles en el Mundial: Kylian Mbappé. Bota de Plata: Messi. Bota de Bronce; Olivier Giroud de Francia. Guante de Oro Mejor Portero es el premio al mejor portero de la Copa del Mundo: Emiliano Martínez de Argentina. Equipo Ideal de la FIFA: Dominik Livakovic (Croacia) Achrf Hakimi (Marruecos), Romain Saiss (Marruecos), Josko Gvardiol (Croacia), Marcos Acuña (Argentina) Enzo Fernández (Argentina), Nordin Amrabat (Marruecos), Luka Modric (Croacia), Bukayo Saka (Inglaterra), Lionel Messi (Argentina) y Kylian Mbappé (Francia).

Países llevaron más compatriotas a la cita Mundial de Fútbol: Arabia Saudita 77.105 hinchas. India, con 56.893. Estados Unidos 36.236. Argentina 35.689. Inglaterra 30.719. México 25.533 fanáticos. Francia, Brasil y Alemania.

Países que regresaron antes de lo presupuestado a casa: Brasil, Alemania, Uruguay, Dinamarca, Canadá, Ecuador, España, Portugal. Para algunas de estas naciones su participación fue considerada como un rotundo fracaso.

Las cinco mejores cosas de Qatar

Seguridad: Prácticamente, no hubo incidentes durante el Mundial

Trasporte: Alta calidad de transporte y gratuito.

Estadios de Primer nivel: Con aire acondicionado, asientos de todo tipo.

Modernidad: Las ciudades más modernas, arquitectura de sus edificios, el metro, sus rutas de camiones, y automóviles y tecnología aplicada a la vida diaria.

Trato amable: En todo momento buscaban satisfacer las necesidades de los turistas.

Las cinco peores cosas de Qatar.

A) Falta de aficionados locales. B) Caminatas largas entre estadio y estadio.

C) Gripe a consecuencia del aire acondicionado. D) Comida en los estadios, de mala calidad y cara. E) Migrantes relegados a barrios lejos de la ciudad.



Lionel Messi: El mundo se rinde a sus pies y lo consideran el mejor en la historia del fútbol por encima de Pele y Maradona. El pueblo argentino si antes lo amaba tibiamente ahora lo adora y lo ama con locura.

Felicitaciones Argentina por lograr el Campeonato Mundial.

El mundo futbolero agradece a Francia y Argentina por tan sobresaliente, magnífico, majestuoso, esplendido, estupendo, excelso, espectacular, grandioso, fabuloso partido de fútbol, para la felicidad y alegría de los espectador del mundo.

Homenajes a los jugadores Argentinos en sus ciudades natales.

Julián Álvarez: “ciudadano ilustre” de Calchín y el estadio llevará su nombre

Alexis Mac Allister de Santa Rosa, La Pampa.

Nicolás Tagliafico de Almirante Brown Provincia de Buenos Aires.

Juan Foyth y Gerónimo Rulli de La Plata Provincia de Buenos Aires

Emiliano Martínez, de Mar del Plata. Guantes de Oro mejor arquero del mundial Reunió a 150.000 en su homenaje.

Lionel Scaloni entrenador de un pueblo llamado Pujato de la Provincia de Santa Fe.

Nahuel Molina de Embalse Provincia de Córdoba

Los 26 jugadores integrantes de la selección trasandina están recibiendo homenajes en cada pueblo de su nacimiento.

Nos reencontraremos en temas de fútbol mundial, para el próximo evento 2026 a realizarse en Estados unidos, Canadá y México, sí así lo quiere la vida y Dios.

El autor de esta columna Teobaldo Loyola les desea un cúmulo de felicidades en Pascua y Año Nuevo a los lectores del Diario El Heraldo de Linares.

Frases célebres

“Hoy me siento catarí, árabe, africano, gay, discapacitado, trabajador, inmigrante…” Gianni Infantino presidente de la FIFA.

“Se han alineado todos los astros” Hervé Renard.

“Qué miras bobo, anda pa ya” Lionel Messi

“El sueño fue bonito mientras duró” Cristiano Ronaldo











“