Opinión 22-12-2022

De todo un poco y un poco de todo

Teobaldo Loyola V.



Croacia logró el tercer lugar en el mundial de Qatar 2022, venciendo a Marruecos dos a uno. El partido con un alto ritmo en el que las jugadas a balón detenido fueron decisivas, Gvardiol abrió el marcador a los 7` empato Achraf Dari para el conjunto africano a los 9`, y Mislav Orsic a los 42` puso la cifra definitiva al marcador para el equipo Báltico, en la segunda parte del partido, los dos equipos tuvieron más ocasiones para mover el marcador, pero ninguno consiguió marcar más goles, fue un juego muy bueno e intenso, Croacia tuvo una actuación muy meritoria con dos mundiales consecutivos estando en el podio de los triunfadores., así mismo Marruecos consiguió un cuarto lugar histórico, es el primer país de África que consigue tan alto honor en un mundial de fútbol, en los 92 años que lleva disputándose la Copa Mundial de la FIFA, en resumen son 22 campeonatos mundiales. Asistió un público controlado de 44.137 personas. Mención aparte merece Luka Modric que a sus 37 años de edad, debe ser considerado como un Tesoro Nacional Vivo.

Croacia es increíble, es un país que lleva pocos mundiales jugados como nación (luego de dejar de participar como parte de Yugoslavia) con unos resultados sorprendentes, en corta participación ha tenido un segundo lugar en el mundial de Rusia 2018 y dos terceros lugares, en Francia 98 y este año, simplemente impresionante y digno de destacar.

El jugador del partido fue elegido Josko Gvardiol de Croacia, “Este es un premio individual concedido al término de cada uno de los 64 partidos de la competición al mejor jugador de cada encuentro. Oficialmente y por motivos de patrocinio es llamado < > y es elegido mediante votación pública en la página web de la FIFA durante el segundo tiempo de cada juego”.

Será una fecha inolvidable quedara grabada a fuego para los argentinos un 18 diciembre 2022, la final del mundo de Qatar enfrentó a Argentina v/s Francia con el triunfo muy sufrido, angustiante pero de mucha justicia para el conjunto trasandino, el primer tiempo y hasta los 79` fue de un dominio incontrarrestable, en ese minuto Otamendi cometió un penal y revivió Francia. Abrió el marcador de penal a los 23` Lionel Messi, aumento el score Ángel Di María a los 36`, con una actuación sobresaliente de este, hasta bien entrado el juego, se creía que el triunfo Argentino era inminente, sin embargo el penal convertido por Kylian Mbappé fue un golpe anímico y consiguió el empate el mismo jugador dos minutos después a los 81` desde ahí, fue un partido electrizante, infartante y angustiante, con posibilidades para ambos conjuntos. En tiempo suplementario Messi rompió el empate, minuto 109, nuevamente en la gloria, pero un nuevo penal para el equipo galo en el 118` empató Kylian Mbappé definitivamente a 3 goles por lado, sin embargo los últimos minutos fueron infartante, el arquero argentino salvó un gol que tiene carácter de milagro y hubiese sido la derrota para el país vecino, pero de vuelta Lautaro Martínez erró un gol, su cabezazo pasó cerca del arco. Se llegó a los penales y nuevamente Emiliano Martínez se convirtió en héroe al contener un penal, siendo el resultado final 4 por 2. Argentina tuvo una actuación sobresaliente en una final apasionante, denominada por los especialistas la mejor final de la historia de los mundiales. Los jugadores argentinos más destacados en la finalísima fueron, Ángel Di María, Emiliano Martínez, Rodrigo de Paul, Enzo Fernández, Nicolás Otamendi, y el Jugador del partido lo ganó Lionel Messi, los demás jugadores tuvieron un altísimo rendimiento. El estadio de Lusail reunió una asistencia de 88.966 personas que disfrutaron de uno de los mejores espectáculos del torneo.

Para la historia la alineación de Argentina: Emiliano Martínez en el arco, Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico en la defensa, en el centro del campo estuvo Rodrigo de Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, en delantera Ángel Di María, Lionel Messi, Julián Álvarez. Entraron Leandro Paredes, Lautaro Martínez, Marcos Acuña, Gonzalo Montiel, Paulo Dybala, Pezzella. Director Técnico Lionel Scaloni, muy joven y gran estratega, reconocido por ganar la Copa América 2021 y el mundial de Qatar 2022 Los penales fueron convertidos por Messi, Dybala, Paredes y Montiel el quinto no fue necesario servirlo. Felicito desde esta humilde columna a la selección Argentina por su gran triunfo y título mundial, le dio una gran felicidad al pueblo Argentino y también a los habitantes de nuestra américa morena.

Declaraciones post partido: Lionel Messi dijo: “CAMPEONES DEL MUNDO!!!!!!”. “Tantas veces lo soñé, tanto lo deseaba que aún no caigo, no me lo puedo creer….Muchas gracias a mi familia, a todos los que me apoyan y también a todos los que creyeron en nosotros. Demostramos una vez más que los argentinos cuando luchamos juntos y unidos somos capaces de conseguir lo que nos propongamos”. El volante Rodrigo de Paul dijo “Nacimos para sufrir, vamos a sufrir toda la vida, pero esto no lo voy olvidar más. Creo que somos justos ganadores. Para ser campeones había que ganarle al último campeón y lo hicimos. Esto es una alegría que no puedo explicar”. Lionel Scaloni manifestó “Soy un agradecido”. El DT campeón del mundo mantuvo su línea humilde al hablar de sus sensaciones tras la consagración: “Es un momento para disfrutar. Estamos acostumbrados a que nos golpeen, por eso sabemos estar en las buenas y en las malas. Estar en la cima es algo único, un disfrute increíble” relató, y luego recordó las enseñanzas de sus seres queridos en su infancia: “Mi papá y mi mamá me enseñaron a nunca bajar los brazos, a no ir en contra de nadie y a darle para adelante siempre. Tuve la suerte de estar acá y soy un agradecido”.

Miles de argentinos se congregaron en el Obelisco, en cada ciudad, pueblo y villorrio del país trasandino, También en la plaza Baquedano de Santiago de Chile se reunió una gran cantidad de hinchas para celebrar el tercer título argentino. La felicidad es completa.

Los dos últimos juegos asistieron 133.103 personas con un promedio de 66.552 por juego. Asistieron a los 64 partidos 3.404.217 personas con un promedio de 53.191 aficionados por encuentro. El mundial realizado el 2018 en Rusia asistieron 3.028.768 lo que da como resultado de 375.449 espectadores menos que Qatar 2022.

Argentina llega a tres copas del mundo con un total de 10 para América del sur, Europa tiene 12 títulos. Los trasandinos trajeron la copa para nuestro continente, para alegría de esta parte del mundo.

Los jugadores argentinos dedicarán el título a su pueblo ya que está sufriendo una delicada situación social-económica, este galardón sirva de bálsamo, y felicidad para los 47 millones de habitantes del país vecino.

El Balón de Oro (Mejor jugador de la competencia) lo obtuvo Lionel Messi. Balón de Plata (el segundo mejor jugador) Kylian Mbappé. El Balón de Bronce (tercer mejor jugador) Luka Modric. Premio al mejor jugador joven lo ganó Enzo Fernández de Argentina. Bota de Oro Kylian Mbappé con 8 goles y dos asistencias. Bota de Plata Lionel Messi con 7 goles y tres asistencias. Bota de Bronce Olivier Giroud con 4 goles. Guantes de Oro (mejor portero) Emiliano Martínez.

Frases célebres

“Johan Cruyff era mejor que yo, pero yo fui campeón del mundo” Frank Beckenbauer

“Gracias al fútbol un país mísero puede ser muy grande” Roger Milla

“Lo marqué un poco con la cabeza y un poco con la mano de Dios” Diego Armando Maradona

“Corre como un negro para vivir como un blanco” Samuel Eto`o

“Hay que tener autocrítica para seguir ganado” Marcelo Bielsa.