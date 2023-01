Opinión 05-01-2023

De todo un poco y un poco de todo



Teobaldo Loyola V.



Edson Arantes do Nascimento Pelé, nació 23 de octubre de 1940 en Três Coraçöes, Minas Gerais, Brasil, Pelé ícono del fútbol perdió la batalla contra el cáncer. La familia del astro brasileño confirmó su fallecimiento hoy jueves 29 diciembre 2022 a la edad de 82 años, en el Hospital Israelita Albert Einstein, Sao Paulo, Brasil.

“La inspiración y el amor han marcado el viaje del Rey Pelé, que ha fallecido hoy en paz. En su viaje, Edson encantó al mundo con su genialidad en el deporte detuvo una guerra, llevó a cabo obras sociales por todo el mundo y difundió lo que más creía que era la cura para todos nuestros problemas: el amor”, señaló un comunicado divulgado por la familia.

“Su mensaje se convierte hoy en un legado para las generaciones futuras. Amor, amor y amor, para siempre”.

Pelé tuvo siete hijos reconocidos. Los primeros tres fueron fruto de su matrimonio con Rosemeri Chelbi: Kelly Cristina nació el 13 de febrero 1967, después llegó Edson, el 27 de agosto de 1970, y por último nació Jennifer, en junio de 1978. Nietos: Gabriel Felinto, Otávio Felinto, Sophia Nascimento, Arthur Spies, Stpphany Nascimento.

Momentos inolvidables de Pelé en Chile, por ejemplo está la exhibición en el Santos 6 Checoslovaquia 4 del Hexagonal de 1965. (Siendo un niño tuve la fortuna de presenciar ese famoso juego). En ese partido, para muchos el mejor que se jugó en canchas chilenas, `O Rei` anotó tres goles, también le anotó un tripleta al América de México, en el 7-0 del torneo de 1970, y dos a su víctima favorita: la U (5-1 en Libertadores 1965 y 6-1 un amistoso de 1966).

Pelé ganó tres de los cuatro Torneos de Verano que disputó en Santiago con el Santos: El Hexagonal de 1965, el Octogonal de 1968 y el Hexagonal de 1970. Solo no festejó en el Hexagonal de 1967, que quedó en manos de Vasas de Hungría. En esos famosos campeonatos de verano participaron Colo-Colo, Universidad de Chile, Universidad Católica, Santos, Selección de Checoslovaquia, Santos, River Plate, Alemania Oriental, Vasas de Hungría, Peñarol, Racing, América y Dynamo de Zagreb. Asistieron a cada jornada de los torneos entre 67.000 y 72.000 personas, cifras impensadas para estos tiempos de violencia en nuestros estadios.

Edson Arantes jugó 36 partidos en Chile anotó 43 goles en total, 11 tantos a U. de Chile y 9 a Colo-Colo, sus equipos preferidos para convertirles.

Pelé es el único jugador que obtuvo tres títulos de campeón mundial, en el mundial de 1958 de Suecia con 17 años de edad, el de 1962 en nuestro país y en México1970.

Para muchos Pelé es considerado el mejor jugador de la historia del fútbol mundial, por sobre Maradona, Di Stefano y Messi, para mi es el mejor como jugador y como persona, divulgó el fútbol hasta el último rincón del mundo en una época que las comunicaciones eran mucho más difícil que en estos tiempos modernos.

Barack Obama ex presidente de Estados Unidos; “Pelé fue uno de los más grandes en jugar este hermoso juego y como uno de los atletas más reconocidos del mundo, entendió el poder de los deportes para unir a las personas. Nuestros pensamientos están con su familia y todos los que lo amaban”.

El mundo del fútbol está de luto, se fue el más grande de todos. Mi más sentido pésame a su familia y al pueblo brasileño.

Frases célebres

“Cuando más difícil es la victoria, mayor es la felicidad de ganar” Pelé

“Todo es práctica” Pelé

“El entrenamiento es el hábito que hace grandes a los futbolistas con corazón” Pelé

“Si no das educación a la gente, es fácil manipularla” Pelé

“Brasil come, duerme y bebe fútbol. ¡Vive el fútbol!