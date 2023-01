Opinión 07-01-2023

De todo un poco y un poco de todo

Teobaldo Loyola V.



Linares y su potencial turístico, el turismo es una de las áreas económicas con mayor crecimiento en los último años. Linares cuenta con un importante potencial de recursos, atractivos naturales, culturales, y de interés turístico, que junto a una oferta de servicios y una demanda cada vez más creciente.

Atractivos Turísticos

1.1 Río Achibueno, desde la laguna del Achibueno, el río cae en una cascada al sector conocido como el “Bajo de las Lastimas”, hasta cerca del poblado de Pejerrey. El entorno conserva bosques de transición hacía los que se encuentran más al sur del país con especies como el Roble-Hualo, Ciprés de la Cordillera, Arrayán, Coigüe. Desde el Puente Tres Arcos (camino pavimentado) hacia la Pre-Cordillera bordeando el Río Achibueno existe una gran variedad ofertas de turismo, como cabañas que cumplen con los estándares exigidos por Sernatur, zonas de camping, que disponen de servicios higiénicos, luz, áreas de picnic, estacionamientos etc. El potencial turístico de este destino está dado principalmente por actividades de turismo aventura y de naturaleza en sus cajones precordilleranos, donde se realizan actividades como pesca con mosca, cabalgatas, trekking (recorre a pie grandes distancias), rafting (consiste en descender varias personas en una embarcación sin motor por un río de aguas bravas), Kayak (es un tipo de embarcación en la que una persona se impulsan sobre el agua en el río con un remo manejado manualmente). El Sector Pejerrey es donde se ubica la mayor cantidad de ofertas turísticas del destino Cajón de Achibueno. La comunidad que habita el territorio ofrece productos como mermelada, tejidos de telar, pan amasado, tortillas al rescoldo, miel, y frutos secos, entre otros. Existen servicios de camping rurales, cabañas y otros atendidos por los habitantes del sector.

El Santuario de la naturaleza Cajón del Río Achibueno fue declarado como tal el 18 de mayo del 2015, convirtiéndose en el primer santuario de la naturaleza de Chile en proteger toda la red hidrográfica de su cuenca, cubre la totalidad de los cursos de agua del río Achibueno y sus tributarios: sus cursos de agua, glaciares, zonas de inundación.



1.2 Cajón de las Vegas de Salas: Se caracteriza por ser un paraje de gran belleza escénica y conservar paisajes y formas de vida de aire colonial. Se accede por un camino de tierra que en parte de su trayecto bordea el río Achibueno.

1.3 Río Ancoa 1.4 Los Bellotos: El río Ancoa recibe sus aguas a través del túnel del río Melado. En el Embalse Ancoa están las famosas piscinas naturales de gran belleza y aptas para la natación y los saltos desde las rocas, existen áreas para picnic. Para quienes disfrutan de la práctica del turismo aventura, especialmente Kayak y Rafting, el río presenta grados de dificultad de IV a V. El declive en este trayecto es de 19 metros por kilómetro. El turista que se dirige hasta el final del camino, encontrará el refugio El Melado, sector apreciado por los mochileros debido a su ubicación. Desde ahí, se pueden realizar tours por sus alrededores, que abarcan la Reserva Nacional Los Bellotos con sus cascadas, lagunas, cabalgatas, y Rafting. Reserva Nacional Los Bellotos del Melado: Creada por el Decreto Supremo Nº 18 de 1995 del ministerio de agricultura declarada ese mismo año como Monumento Natural.



“Solo durante el mes de enero 2022 alrededor de 124.000 turistas visitaron los valles del Achibueno y Ancoa según estadísticas oficiales emanadas de los distintos “Puntos Ecológicos” de la Municipalidad de Linares. Al santuario de la naturaleza ascendieron 72.470 personas y 24.371 autos. A la zona de Ancoa llegaron 51.620 veraneantes y 17.130 vehículos”. Se espera que en la temporada 2023 el número de visitantes sea superior al año anterior y así convertirnos la capital del turismo de la Región del Maule. La avalancha de turistas trae beneficios y también dificultades. Y el gran problema es la inmensa cantidad de basura acumulada en los dos Cajones del Achibueno y Ancoa, se ven latas de cervezas, papel confort, botellas de vino, mascarillas, en general basura por todos lados. Las diferentes campañas realizada por las autoridades en torno a la basura, no han dado los resultados esperados, se debe seguir insistiendo, una vez solucionado este inconveniente la cantidad de turistas crecerá exponencialmente. Cultura y educación es la clave, lamentablemente estamos muy lejos de tener un turismo sustentable.



1.5 Catedral de Linares: Su construcción fue basándose en el modelo de la Basílica de San Ambrosio, de Milán construcción noble y de estilo Romántico. Quién concibió la nueva Catedral e inició sus obras fue el visionario obispo de Linares, Monseñor Juan Subercaseaux Errázuriz. El Estilo Arquitectónico: Románico Lombardo. Se construyó entre 1937 y 1939. Los comentarios de la gente que la ha visitado son muy positivos, la encuentran muy bella y una de las más lindas de Chile. Monseñor Augusto Salinas, Obispo de Linares encomienda (años 60) al artista Giulio Di Girólamo embellecer la Catedral, su legado fue un mosaico, bendecido e inaugurado el 10 de noviembre de 1967 por Monseñor Carlo Martini Nuncio Apostólico de la Santa Sede, en Chile. Se puede recorrer la Catedral y visitar todos sus atractivos en una hora quince minutos aproximadamente.

1.6 Museo de Arte y Artesanía de Linares: Fundado el 12 de octubre de 1966, la casa donde se ubica el museo fue declarado Monumento Histórico D.E. 389. Sus colecciones se formaron gracias a la generosidad de los artistas nacionales que reunieron más de 200 obras de arte, abarcando un período centenario de producción plástica nacional (1880-1980). Se suman los aportes realizados por el Museo Histórico Nacional y el de Bellas Artes. El museo ofrece gratuitamente el servicio de visitas mediadas a todo tipo de público, para recorrer sus exposiciones e instalaciones acompañados por un guía. Este recorrido dura aproximadamente 1 hora cuarenta y cinco minutos, pudiendo visitarse todas las salas o enfocarse a un tema en especial, según se requiera. A quien va dirigido: A todo tipo de público como grupos de estudiantes, turistas, personas individuales, que estén interesados de recorrer el museo acompañados por un funcionario mediador.

1.7 Parroquia Corazón de María: Declarada Monumento Histórico D.E. 677 el 15 de diciembre de 1995- Fue construida entre 1896 y 1905 por los Padres Claretianos que habían arribado recientemente a la localidad. El diseño del inmueble se inspira en el estilo propio de los siglos XII y XIII, que se caracterizan por la transición del románico al gótico. El templo es una magnifica construcción de hormigón y ladrillo, de 69 metros de longitud por 27 de ancho. A ambos lados del frontis, en línea con la fachada, se forman dos torres de planta cuadrada que alcanzan los 36 metros de altura. Con el terremoto del 2010, una de las torres quedó con riesgo de colapso y sufrió un daño generalizado en su interior. En el Salón Auditórium del Obispado de Linares, se realizó la presentación del Proyecto de Restauración de la Parroquia Corazón de María de Linares, el cual lleva durmiendo el sueño de los justos por casi 13 años.

1.8 Casa Noé Mundo Animal: Es un parque zoológico y centro de educación ecológica, rehabilitación de fauna exótica y silvestre, donde se enseñan valores ecológicos y ambientales generando consciencia y transmitiendo mensajes de proteger la biodiversidad de las especies animales y el cuidado del medio ambiente. “Lo fundamental de Casa Noé se basa en tres pilares: Educación para fomentar el conocimiento de la fauna, pues ella es importante en la vida de los seres humanos; Conservación: sin el rol de los zoológicos, el saber sobre la fauna sería pobrísimo y muchas especies en peligro de extinción pueden salvarse como la chinchilla, el pudú, el huemul, el guanaco, el cóndor y otras más. Rescate y Rehabilitación: permite salvar la fauna nativa herida o enferma y devolverla a su hábitat. Don Juan Carlos Muñoz dueño del Zoológico dice “Se están terminando nuevas obras, que permitirán avanzar en el mejoramiento de las instalaciones para un mejor bienestar de las especies”.

La temporada anterior recibieron anualmente sobre 100.000 personas, y 30.000 en los meses de enero y febrero 2022, se espera para este verano la visita de 40.000 personas, es su contribución al turismo para la comuna de Linares.



1.9 Talleres de verano 2023: Organizado por el Departamento de Deportes de la Municipalidad de Linares, se impartirán los siguientes talleres: Natación, vóley sub 15 y 17, tenis, basquetbol sub 15 y 17, sicomotricidad, musculación, baile entretenido, hidrogimnasia, boxeo, taichí, kunfu, ajedrez, fútbol sub15 y 17, beach-voley, gimnasia artística. Todo gratis. Haz deporte: Inscríbete.



2.0 Fútbol Infantil en Linares: Ya se realizó el sorteo del campeonato internacional de fútbol “Linares Cup”, en su séptima versión categoría infantil. Organizado por el club “Los Toritos” de Linares. Participarán alrededor de 1.200 niños, 60 equipos en total, siendo cuarenta y cinco clubes nacionales desde Maullín por el sur, a La Serena por el norte, diez de Linares y 5 clubes de Córdoba Argentina, la delegación trasandina son 300 niños más un número indeterminado de adultos. Esta versión contará con versión femenina en categoría de sub 12 y sub 15. La inauguración será el domingo 08-01-2023 a las 19,00 Horas con el desfile oficial de las delegaciones y el lanzamiento de Torneo. Finalizará el sábado 14 de enero 2023. Este evento da prestigio al deporte linarense, y es un impulso muy importante al turismo local como así mismo se verá beneficiado el comercio en general y en particular a los hostales, hoteles, restaurantes, Pub. ¿Qué beneficios se obtienen del turismo a raíz este torneo de fútbol? Expande el desarrollo económico y social. Mejora los sentimientos de autoestima. Mejora la calidad de vida. Preserva el patrimonio cultural y las tradiciones locales.



Frases célebres

“El viajero ve lo que ve, el turista ve lo que ha venido a ver” Gilbert Keith.



“Un viajero sabio nunca desprecia su propio país” Carlo Goldoni.



“Un buen viajero no tiene planes fijos ni la intención de llegar” Lao Tse.



“Los viajes son en la juventud una parte de educación y. en la vejez, una parte de experiencia” Francis Bacon.



“De qué le sirve al hombre alcanzar la luna si acaba perdiendo la tierra” François Mauriac