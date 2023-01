Opinión 10-01-2023

De todo un poco y un poco de todo



Teobaldo Loyola V.



Desde estas líneas quiero destacar la labor de tres dirigentes de Deportes Linares que se han mantenido al frente del club en diferentes labores dirigenciales. Se trata de Carlos Álvarez Valenzuela (director), Cristian Hormazábal Vallejos (tesorero) David Avendaño Fernández (presidente). Estos tres linarenses han estado en diferentes labores ya sea como colaboradores, directores, tesorero, secretario o presidente, desde el año 2017 ha la fecha en total 5 años consecutivos, obteniendo dos títulos de Campeón 2017 y 2022. Hago presente que Carlos Álvarez Valenzuela ha estado colaborando con Deportes Linares por más de 40 años, y de hincha alrededor de 25 años, su labor ha sido más bien anónima como muchos hijos de esta tierra que han colaborado desinteresadamente sin esperar recompensa alguna, pero en eso pecamos, debemos reconocer la labor de este tipo de personas que hacen grande a las instituciones, por ello mi reconocimiento a estos tres personajes y es mi pequeño tributo.

Deportes Linares, nuevamente está en Segunda Profesional, y ahora es momento de hacerlo bien, necesitamos la cooperación de todas las autoridades ya sean deportistas o no, se les necesita. Señores, Señoras, Senadores, Diputados, Alcalde, Concejales, Consejeros Regionales, Sindicatos, Empresarios de todas las actividades económicas, Agricultores, Comerciantes grandes y chicos, Fuerzas Armadas, Carabineros, Jóvenes, Adultos, Adultos Mayores, en resumen todos los habitantes de esta tierra encantadora.

Para competir con dignidad debe contar con una infraestructura adecuada, me refiero a un Estadio acorde con la división que compite y que aspira a estar en el futuro próximo en una división en que ha estado por 39 años, en Primera B, año 1957 y de 1961 al año 1991 y 1995 hasta el año 2001 esperamos volver a la división que nunca debimos abandonar, es decir Primera B.

1º Muchos linarenses no se explican por qué nunca se ha postulado con un proyecto para un Estadio para Linares, “Estadios de la Red Bicentenario”, tal como lo tiene Talca con capacidad de 16.070 espectadores, Curicó 8.278 personas y están todos los trámites realizados para que el 2023 en su cuarta etapa la capacidad será de 12.000 personas. Las explicaciones dada por las autoridades competentes no satisfacen, al contrario agravan la falta, ¿Qué es? ¿Desidia, desinterés, incompetencia? ¿Es culpa del Maule Norte de nuestro atraso, o es culpa de nosotros los habitantes del Maule Sur? Claramente es nuestra la responsabilidad de nuestros triunfos y de nuestros fracasos. De una vez por todas las autoridades elegidas trabajen en unión para y por el progreso de Linares, sin importar el color político solamente motivados por Linares.

2º El Recinto deportivo denominado “Tucapel Bustamante Lastra” adolece de muchas falencias: podemos señalar las principales: Galería: sus tablones de madera rotos, con peligro para el público, en galería no dispone de servicios higiénicos, los que están asignados para ese sector se encuentran muy retirados. El Sector de las galerías populares debe contar con techo para proteger a la hinchada de las inclemencias del clima, en invierno la lluvia y en verano el fuerte sol.

3º El block Jota muy incómodo. Al colocar butacas los pasillo quedaron estrechos es muy peligroso especialmente para personas de la tercera edad.

4º Baños de las tribunas en estado deplorable.

5º Luminarias de las cuatro torres, deben contar a lo menos con 60 focos y no con los 48 existentes, el espectáculo se ve muy mal.

6º Casetas de transmisión para las radios locales y visitas, su estado es precario, por decirlo suavemente, caluroso en verano y frío en inviernos además de estrechos, los profesionales de las comunicaciones no pueden hacer su trabajo con comodidad.

7º Estadio con capacidad para 5.500 personas es insuficiente para la cantidad de público que asiste cada fin de semana, debe ampliarse a lo menos para 10.000 personas. Estadio con deficiencia en el cierre perimetral, esto induce a la gente entrar sin cancelar la entrada o boleto correspondiente, perjudicando a Deportes Linares en su recaudación. Espero que estas deficiencias de nuestro querido recinto deportivo sean subsanadas a la brevedad y las autoridades de la Asociación Nacional de fútbol profesional (A.N.F.P) no pongan dificultades o trabas a la condición de local en la temporada 2023 de nuestro Deportes Linares.

Frases célebres

“Solo cabe progresar cuando se piensa en grande, solo es posible avanzar cuando se mira lejos”, José Ortega y Gasset Filósofo y ensayista español.

“La democracia, el desarrollo y la modernización de un país se hacen imposibles e incongruentes sin la solución de estos problemas”, Roberta Menchu. Premio Nobel de la Paz 1992.

“Ahora sabemos que el reino del progreso no es de este mundo”, Octavio Paz Premio Nobel de Literatura 1990.

“El verdadero progreso social no consiste en aumentar las necesidades, sino en reducirlas voluntariamente; pero para eso hace falta ser humildes” Gandhi

“Me enseñaron que el camino del progreso no es ni rápido ni fácil”, Marie Curie. Premio Nobel de Química y Física.