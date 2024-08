Política 28-08-2024

Debaten proyecto que permite acusar constitucionalmente a Gobernadores Regionales



En el Congreso se desarrolla la discusión del proyecto de ley que permite a la Cámara acusar constitucionalmente a los Gobernadores Regionales.

Busca establecer las causales específicas para acusar a los gobernadores regionales, pues la ley que creó la figura en 2017, sólo estableció los quórums para lograr su remoción, pero no los motivos para iniciar un proceso en su contra.

Al respecto, la diputada por el Maule Sur, Paula Labra (Ind-RN), señaló que comenzamos la discusión en la Cámara de Diputados de nuestro proyecto de ley, del cual soy autora, para acusar constitucionalmente a los Gobernadores Regionales. No se alcanzó a votar dado que quedaron diputados pendientes por intervenir, pero esperamos pueda votarse prontamente en la sala, que sea aprobado por unanimidad y así avanzar por mayores herramientas para resguardar la probidad”.

Finalizó precisando que los gobernadores que abusen y hagan mal uso de su autonomía, deben responder no solo administrativa y penalmente, sino también políticamente”.