Nacional 01-11-2023

"Debilidad laboral": Persiste la preocupación entre los expertos por las pobres cifras de empleo en el pais

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó que la tasa de desempleo subió por undécima vez consecutiva en términos anuales -después de continuas disminuciones desde marzo-mayo 2021- y se ubicó en 8,9% en el trimestre julio-septiembre. El aumento, de 0,9 puntos porcentuales (pp.) en doce meses, se explica por el alza de la fuerza de trabajo (3%), que fue mayor a la presentada por las personas ocupadas (2%). Las personas desocupadas, en tanto, aumentaron 14,2%, incididas por quienes se encontraban cesantes (14,5%) y por quienes buscan trabajo por primera vez (10,5%).

Para algunos expertos la cifra -y lo que ocurre en general con el mercado laboral- constituye una emergencia y para otros, si bien la situación no es la óptima, habrían señales que apuntarían a una recuperación. Con todo, los especialistas coinciden en que las cifras preocupan. "Emergencia laboral y "Retroceso de 13 años" El economista y director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, David Bravo, insistió en una tesis que ha venido sosteniendo desde hace algunas semanas. "Estamos no solamente por debajo de lo que teníamos antes de la pandemia, sino que tendríamos que ir al mismo trimestre, pero de 2010. Estamos con un retroceso de 13 años en la capacidad de empleo", dijo en una entrevista con Emol TV. En esa línea, sostuvo que "es una situación que más bien tiene el carácter de emergencia laboral, que es una emergencia que no se ha declarado". El académico además deslizó una crítica hacia las medidas que -en el contexto actual- llevan adelante las autoridades.