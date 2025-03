Opinión 27-03-2025

Declaración de impuestos: reflejo de nuestra responsabilidad ciudadana



Pablo Morales Director Carrera de Contador Auditor Universidad de Las Américas



Se acerca la Operación Renta 2025 y con ella, el inevitable debate sobre los impuestos y la carga que representan. Para muchos, declarar renta es un proceso tedioso, un laberinto de cifras y formularios que parecen diseñados para confundir más que para facilitar el cumplimiento tributario. Sin embargo, este trámite es una pieza clave para el funcionamiento de nuestro país.

Cada año la declaración de impuestos nos obliga a hacer una pausa y evaluar nuestra situación financiera, un ejercicio que, aunque engorroso, es también una oportunidad. Para las empresas, representa la posibilidad de revisar balances, proyectar estrategias y, en muchos casos, acceder a beneficios o créditos tributarios. En el caso de los trabajadores, especialmente aquellos con ingresos por honorarios o con más de un empleador, puede significar la devolución de impuestos, un pequeño respiro en medio de la carga económica del año o bien, un pago adicional que no tenían contemplado por aumento en el global complementario.

La digitalización del sistema tributario chileno ha sido un avance innegable. La automatización y las propuestas de declaración previamente completadas han simplificado en gran medida el proceso, especialmente para quienes no tienen conocimientos avanzados en contabilidad. Sin embargo, aquellos que deben presentar Declaraciones Juradas o encuadrarse en regímenes tributarios específicos, enfrentan un desafío considerable.

Más que una obligación, pagar impuestos debería entenderse como un acto de responsabilidad cívica. No se trata solo de cumplir con la ley, sino de contribuir al desarrollo del país en el que vivimos. La Operación Renta 2025 es una oportunidad para reflexionar sobre nuestra planificación financiera y el rol que desempeñamos dentro del sistema tributario. Con información clara y el apoyo de herramientas digitales, este proceso puede convertirse en una instancia de orden y proyección, más que en una simple obligación anual.