Nacional 16-07-2023

Decretan prisión preventiva para dos de los tres delincuentes que asaltaron a hombre de 99 años a la salida de un banco

Ambos sujetos son de nacionalidad venezolana. Hay un tercer involucrado, pero aún no ha sido capturado. Se estableció un plazo de investigación de 70 días.

Este sábado se decretó prisión preventiva para dos de los tres delincuentes que asaltaron a un adulto mayor de 99 años a la salida de un banco en la comuna de Las Condes, durante la tarde del viernes. Según antecedentes entregados, se solicitó la medica cautelar máxima para los sujetos de nacionalidad venezolana, por el delito de robo con intimidación. La tercera persona, en tanto, aún no ha sido capturada.

La fiscal de Flagrancia Patricia Ibarra, señaló que "el día de hoy se formalizó, por el delito de robo con intimidación, a dos ciudadanos extranjeros que habrían cometido este hecho, junto a un tercer sujetos no identificado, en el exterior de un banco en la comuna de Las Condes". Agregó que "ambos fueron formalizados por robo con intimidación ya que se acercan a la víctima, un adulto mayor de 99 años de edad, lo intimidan con un arma que tiene apariencia de ser de fuego y le sustraen un sobre con dinero en efectivo que acababa de sacar del banco, huyendo del lugar tres sujetos en una motocicleta". Durante la huida, indicó que "chocan con otro vehículo, por lo que continúan a pie siendo alcanzados por funcionarios de seguridad ciudadana de la comuna y luego llega Carabineros donde se logra recuperar el dinero sustraído, como asimismo, el arma que habían utilizado que es a fogueo". En la misma línea, la fiscal precisó que "pedimos la medida cautelar de prisión preventiva, el tribunal accedió a nuestra petición decretando un plazo de investigación de 70 días hasta que finalice la causa".