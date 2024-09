Política 15-09-2024

DEDECON explica cómo los emprendedores pueden evitar multas al utilizar máquinas de pago electrónico.



A sólo días de iniciarse las Fiestas Patrias XL, la Defensoría del Contribuyente (Dedecon) recordó la forma correcta en que las personas que emprenderán durante estas fechas o ya tienen un negocio formalizado deben utilizar las máquinas de pago electrónico (POS o MPOS) para evitar futuras multas y sanciones.

Estos puntos de venta, que permiten aceptar compras con tarjetas de crédito, débito y prepago, son ofrecidos por distintas empresas operadoras las cuales están obligadas a informar diariamente al Servicio de Impuestos Internos (SII) sobre las operaciones registradas y los comercios que las realizan, los cuales deben entregar los voucher emitidos (válidos como boleta).

Según la Dedecon, si una o un emprendedor, Pyme o Mipyme, no ha formalizado su negocio y realiza una actividad económica diaria (por ejemplo, participa en una feria o en un comercio), se arriesga a fiscalizaciones que podrían acarrear multas tributarias de hasta 40 Unidades Tributarias Anuales ($31.850.000 aproximadamente). Si la infracción es la no declaración y no pago de IVA, la sanción variará entre el 10% y el 30% de lo adeudado.

Añade que, si la actividad está fuera de los requisitos legales en materia tributaria y con conocimiento del incumplimiento, la persona arriesga incurrir en la conducta tipificada como comercio ilegal, cuya multa puede ascender hasta el 400% de los impuestos no pagados y pena de presidio.