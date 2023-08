Opinión 16-08-2023

DEDOS ÍNDICES ACUSADORES



Carlos Cabezas Gálvez

Escritor, poeta y ensayista chileno













Hace cincuenta años recorrió siniestro,

centímetros a centímetros la patria nuestra

dedos acusadores, ignorantes de leyes,

de reglamentos, colonizadas sus mentes

por el odio al prójimo y que no temieron

en usar el poder del golpe para ejercer el terror

para acusar a mujeres embarazadas, vecinas,

vecinos, trabajadores, estudiantes, campesinos.

Volaban estos dedos por valles y montañas

cobardemente acusaban, amenazaban

con la seguridad que estaban a salvo,

colaborando con el poder destructor de vidas,

que se imponía en esos momentos.



“Condenando a penas de muerte”,

desde la comodidad de sus asientos,

arranados en sus sillas de paja y barro,

convenciéndose que hacían justicia

patriótica sin tener idea que… era eso;

… caminaban de puerta en puerta,

creyéndose César en el Circo Romano,

dejando a su paso miles de muertos,

desaparecidos, fusilados, torturados,

mujeres violadas… al ser señalados,

por estos defensores de privilegios

ajenos, que ellos “jamás tendrán”,

dejando una estela de sangre y llantos

desde las cimas de las blancas montañas

hasta las profundidades del mar,

testigo de ellos, está un botón de nácar

adherido a un pedazo de riel y restos

de un chaleco verde de la víctima

de la infamia y de la cobardía.



Cincuenta años que se pasean impunes

estos dedos acusadores, estos nuevos Nerones

que decidían sólo muertes y su odio

llenaba patios de muertes en cementerios

hornos de Lonquén y campos de concentraciones,

y tantos otros lugares que la cobardía

institucionalizada no quiere revelar,

… para consuelo de los familias

de los Detenidos Desaparecidos.



Estos dedos índices acusadores, aún

no han logrado tener Paz en su interior

y sus familias permaneces calladas para no

alterar a sus dueños, la “tranquilidad” de

quienes bajan la vista cuando en la calle,

se cruzan con alguien que los miran a los ojos.

¿Qué ganaron estos dueños de dedos acusadores?

Deshacerse de su vecino incómodo,

o de aquel con quien su esposa lo engañaba

o de los jóvenes universitarios que buscaban

un mundo mejor y enviarlos a la muerte

a la tortura, a la desaparición a amigos del barrio.



¿Qué derechos tenían esos dedos acusadores?

Van cincuenta años y aún no sé qué ganaron.

Aún están presentes, sin consciencias

ni remordimientos, acechando como aves

de rapiña que muera la memoria o si se da

la ocasión en repetir esta deleznable historia,

para librarse de todos aquellos que

en la calle los miran a los ojos… y les griten

¡Confiesen sus criminales acciones!

Tienen infelizmente sus experimentados poderes

y cobardías de señalar a sus nuevas víctimas

y ocultarse una vez más, con sus dedos acusadores…