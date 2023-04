Policial 15-04-2023

Defensor Nacional: “la prisión preventiva no es el camino para hacerse cargo del problema migratorio del país”



El Defensor Nacional, Carlos Mora Jano, se refirió a la instrucción del Ministerio Público que apunta a solicitar la prisión preventiva a todas las personas extranjeras indocumentadas que sean detenidas, cualquiera sea el delito que se les impute.

"En relación con el instructivo general del Fiscal Nacional respecto de la petición de prisión preventiva de personas indocumentadas podemos señalar, como Defensoría Penal Pública, que las políticas de persecución penal que fija el Ministerio Público no son vinculantes con las resoluciones de los tribunales”, dijo el abogado.

En la misma línea, la máxima autoridad de la Defensoría Penal Pública agregó que la prisión preventiva “es excepcionalísima, conforme a lo que señalan la ley y los estándares internacionales de derechos humanos”, en cuyo contexto explicó que, “para que opere, debe cumplir presupuestos materiales como lo son la existencia del delito, presunción de participación junto con la necesidad de cautela bajo los principios de razonabilidad y proporcionalidad”.

Por último, Mora Jano insistió en que “la prisión preventiva no es el camino para hacerse cargo del problema migratorio del país”, junto con asegurar que “el derecho penal no soluciona estos conflictos y es contraproducente para nuestro sistema de enjuiciamiento penal crear expectativas en ese sentido".