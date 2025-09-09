Editorial 09-09-2025

Defensores Ambientales

la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara Baja despachó el proyecto que dicta normas de protección para defensores de la naturaleza y los DD.HH. medioambientales.



Cabe recordar que la propuesta estuvo en tabla de la Sala en su sesión del 21 de abril pasado. En dicha ocasión, se acordó remitirla nuevamente a su comisión técnica con el objeto de revisar un conjunto de indicaciones que presentó el Ejecutivo. Estas, sin embargo, se rechazaron en su conjunto, con lo que el texto mantuvo la redacción del primer informe.



La iniciativa se originó en una moción del diputado Luis Malla. Busca consagrar un marco normativo de protección para dichos defensores, el cual haga operativo el Acuerdo de Escazú.



El objetivo del proyecto es proteger y promover los derechos de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales que son reconocidos en la Constitución Política de la República. También, en Acuerdos Regionales sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. Asimismo, en tratados internacionales de DD.HH.



El proyecto define varios términos, entre ellos, el de defensores de DD.HH. en asuntos ambientales. Establece que son personas, grupos u organizaciones que desempeñan labores de promoción y/o defensa de derechos humanos en asuntos ambientales y de protección de la naturaleza.

