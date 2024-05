Editorial 18-05-2024

Defensoría de las víctimas

Un contundente respaldo le dio la Sala del Senado a la idea de legislar sobre el proyecto que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas, por lo que la iniciativa quedó en condiciones de ser discutida en particular por la Comisión de Constitución de la Cámara Alta.







Fue el presidente de esa instancia, senador Alfonso De Urresti, quien informó a la Sala los aspectos generales de la iniciativa, así como aquellos puntos que fueron planteados durante el análisis en general, que quieren ser modificados en particular.







Indicó que el proyecto crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas, que será una entidad administrativa descentralizada, dotada de personalidad jurídica y patrimonio propio, sometida a la supervigilancia del presidente de la República a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.







Su propósito es permitir el acceso a la justicia a través de la entrega de orientación legal; asesoría y representación jurídica a quienes no puedan procurárselas por sí mismos o pertenezcan a alguno de los grupos de especial protección y de apoyo sicológico y social; asesoría y representación jurídica de las personas naturales víctimas de delitos; y de la administración del sistema de mediación familiar.







Asimismo, explicó que la dirección nacional del Servicio se organizará funcionalmente en tres subdirecciones: Subdirección de Defensoría de Víctimas, Subdirección de Líneas de Acción y Programas, y Subdirección de Operaciones.







Además, existirá un Departamento de Auditoría y Control y un Departamento Jurídico y Fiscalía, dependientes directamente del Director Nacional.







El proyecto establece que este servicio será el continuador legal de las Corporaciones de Asistencia Judicial que existen en nuestro país. Actualmente existen cuatro corporaciones diferentes y autónomas.