Política 25-04-2025

Defensoría del Contribuyente promueve la formalización a través de Programa de Acompañamiento Tributario





La Defensoría del Contribuyente (Dedecon) ha implementado un importante programa, que tiene por objetivo informar, educar y capacitar a los emprendedores no formalizados para que avancen en el proceso de formalización de sus emprendimientos y acompañar a quienes ya iniciaron actividades ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) para que se mantengan en la formalización de manera saludable, cumpliendo con sus deberes, conociendo sus derechos y optando a beneficios estatales.

Así lo detalló el Defensor Nacional del Contribuyente, Ricardo Pizarro, quien mencionó que el Programa de Acompañamiento Tributario es una importante medida que han implementado para apoyar a los emprendedores, que por distintas razones aún no regularizan sus negocios o no cumplen correctamente con sus obligaciones tributarias por desconocimiento o poco entendimiento de los procesos.

Es preciso indicar que a partir de la Ley de Cumplimiento Tributario aprobada el 2024, la autoridad fiscal estableció normas más exigentes para controlar la evasión tributaria. Entre estas medidas se considera la modificación del artículo 68 y 89 del Código Tributario, sobre inicio de actividades, estableciendo la obligación que ciertas entidades, entre ellas los organismos del Estado y bancos comerciales, cuando corresponda deberán exigir a los contribuyentes acreditar haber efectuado el trámite de inicio de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos (SII).