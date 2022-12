Opinión 23-12-2022

Déjame llamarte hermano (*)

Dr. Carlos Norambuena S.



Siquiera en Navidad, déjame llamarte hermano.

Hay, hoy día algo que invita a la Oración, sin necesidad de ser creyente o incondicional creyente.

Por tal motivo quiero orar contigo, para que el odio nunca anide en tu alma, la tensión no te pulse ni la pasión te queme. Para que la avaricia no acicate tu fiebre ni te falte el aliento para perseguir una meta para ti codiciosa y jamás te fatigues corriendo sin rumbo y sin destino. Nada de esto es bueno ni tampoco cristiano. Piensa, detente un poco, escucha, medita; reflexiona.

Si un amor te traiciona o engaña perturbando tu paz. Si la fe se te escapa y tu esperanza flaquea. Si la piedad has perdido y el perdón se te olvida, analízate un poco, eleva tus ojos al Cielo y busca una estrella. Si la encuentras, ¡Osahanna! y si sigues su curso, bienaventurado seas.

En cambio, si rehúsas hacerlo, y tu mente se pudre en un pozo de sombras y dudas. Si a la luz renuncias y al Nazareno olvidas, cava un nicho en la tierra y sepulta en él tu talega de odios, tu ceguera de alma y tus efímeros y vulgares tesoros y yace junto a ellos, hasta el fin de tus días.

De seguro que todo esto no habrá de pasar ya que todos creemos en la redención de la Humanidad, y cada año a Belén viajaremos en la comba de un arco celeste, orillado de campanas y luces, en busca de aquel humilde, pero glorioso pesebre, donde el Amor una cuna meció hace ya más de dos mil años, allí donde la castidad tejió blancos pañales y la Providencia ofreció al mundo una promesa, pero aún no cumplida.

Ciego, inocente y sordo serás si no abres las ventanas de tu alma para que la brisa refresque tu fiebre. Cree, actúa y enseña. Ponle a tu espíritu alas para que alcances la estrella. Ama intensamente. Confía en los fundamentales principios y preceptos que rigen el orden cósmico del Universo y en la solidez social e institucional de tu Patria. Colma tu saco con perdón, con entusiasmo, con concordia y esperanza.

No olvides que el Odio separa y que sólo el Amor conjuga.

Déjame, siquiera por hoy, llamarte Hermano. (*Publicado en diciembre de 2000)