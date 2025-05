Social 11-05-2025

Del 12 al 16 de mayo Fundación Las Rosas trae a Chile a Teepa Snow: especialista en demencias y fundadora del enfoque Positive Approach to Care (PAC)



Frente al urgente desafío de mejorar el cuidado y la calidad de vida de las personas mayores en Chile, Fundación Las Rosas da un paso fundamental trayendo por primera vez al país a Teepa Snow, una de las mayores exponentes sobre el abordaje no farmacológico de las personas con demencia, creadora del revolucionario e innovador enfoque Positive Approach to Care (PAC). Su visita responde a la necesidad urgente de entregar nuevas herramientas y estrategias que permitan mejorar la calidad de vida de miles de personas mayores y sus familias.

Teepa Snow es una terapeuta ocupacional estadounidense con más de 40 años de experiencia clínica. Su labor ha sido reconocida a nivel global, incluyendo su asesoría al equipo de cuidado del actor Bruce Willis. Además, ha capacitado a miles de profesionales y familiares en América, Europa, Asia y Oceanía, marcando un antes y un después en el acompañamiento del envejecimiento.

Además de dar una serie de charlas, talleres y encuentros con profesionales de la salud, cuidadores, organizaciones sociales y autoridades Teepa Snow visitará uno de los hogares de Fundación Las Rosas, donde realizará demostraciones prácticas de su enfoque, interactuando directamente con personas mayores y equipos de cuidado, mostrando en tiempo real cómo las herramientas de PAC pueden transformar la experiencia del cuidado.

Fundación Las Rosas, que desde 1967 está al cuidado de personas mayores, reconoce que los desafíos asociados a las demencias requieren un cambio profundo en la forma de acompañar y comprender a quienes padecen esta condición. “La visita de Teepa Snow responde al compromiso de la Fundación por fortalecer las capacidades de sus equipos, actualizar los modelos de cuidado e inspirar un cambio cultural que ponga en el centro la dignidad, la autonomía y las necesidades emocionales de las personas mayores”, señala el doctor Alejandro Ceriani, Geriatra y Referente Técnico de Fundación Las Rosas. Y agrega: “Será una oportunidad única para conocer su visión transformadora y fortalecer redes de formación y colaboración frente al desafío del envejecimiento poblacional”.

Con esta iniciativa, Fundación Las Rosas reafirma su compromiso con el desarrollo de cuidados dignos, innovadores y humanizados, colocando a las personas mayores en el centro de la conversación pública y de las políticas de salud. Para participar por cupos para asistir al Seminario “Positive Approach to Care” a realizarse el 14 de Mayo se debe enviar un mail a formacion@flrosas.cl