Opinión 31-07-2025

lcalde Mario Meza recibe hoy los originales de la “Historia del Liceo de Linares”

Del académico Jaime González Colville: A



En audiencia a efectuarse al mediodía en el despacho de la autoridad comunal, el investigador Jaime González Colville hará entrega al Alcalde Mario Meza Vásquez de los originales de la Historia del Liceo de Linares, obra cuya investigación fue financiada por el municipio.

La obra consta de más de trescientas páginas, además de un centenar de imágenes y reproducción de documentos oficiales referidos al establecimiento, que se guardan en el archivo del autor, entre ellos el decreto de fundación del plantel, el nombramiento del primer rector Baldomero Frías, designación de los primeros profesores, diseño de la primera insignia y el retrato de los 25 rectores y dos directoras que han estado al frente del Liceo Valentin Letelier. Además, hay un extenso análisis de lo que ha sido la educación en Linares, desde la fundación de la Villa y especialmente la labor cumplida por el Rector Baldomero Frías.

De paso, González logró ubicar la tumba donde descansan los restos del Rector Frías en el Cementerio General, la cual carece de lápida y ha planteado la necesidad de traer sus restos a Linares, tal como lo hizo en 1994 con los de Valentin Letelier, hoy sepultado en el frontis del plantel, y donde se erigió una estatua del ilustre intelectual, con el fundamental apoyo del Alcalde Mario Meza.

Ante una consulta de po rqué se hicieron dos historias del establecimiento, una hecha por profesores del Liceo y la que se entrega ahora, Gonzàlez Colville respondió que no era su intención polemizar sobre este punto, pero su opción tuvo el rechazo de la directora del plantel desde el primer momento, en una actitud que le extrañó, “Toda vez- dijo Gonzàlez- que hace tres o cuatro años hice donación al Liceo de los documentos fundacionales del establecimiento y en la ceremonia dije que estaba trabajando en la historia del que fue mi Liceo formador”.

“Sin embargo- precisó el investigador- esta opción fue subvalorada por la dirección del plantel. Yo tuve la certeza, y el tiempo lo confirmó, que la obra que ellos realizaban, indudablemente con la mejor de las intenciones, tendría serias carencias, como lo hice saber una vez publicada, en documento privado enviado al Alcalde y a la propia Directora. De hecho no están todos los rectores, se omiten episodios ineludibles como lo fue la revolución del 91 en Linares y se refieren hechos que no sucedieron en los años del gobierno militar que conocimos de cerca, sin negar los excesos que son de público conocimiento”.

“Un solo hecho: se dice que el actual edificio del Liceo lo inauguró el Presidente Carlos Ibáñez del Campo quien habría asistido a la ceremonia, pero ese hecho aconteció en julio de 1951 cuando gobernaba Gabriel Gonzàlez Videla y el discurso del gobierno lo pronunció el Ministro de Educación Bernardo Leighton”.

“Nuestro archivo sobre el Liceo y la base de datos es exhaustiva y gran parte de esa documentación nos fue donada por don Julio Chacón del Campo, con quien organizamos las publicaciones de los cien años del plantel, en 1975, y yo aún era alumno de la Universidad, sin perjuicio de hacer algunas horas de clases en el Liceo de Niñas. La Directora de entonces, doña Iris Vielma, tuvo nuestra colaboración en esa celebración en donde hubo diversas e interesantes actividades”, aseveró González Colville.

LA OBRA

El libro que hoy recibe el Alcalde Mario Meza llevará el prólogo de la autoridad comunal y, una vez que cumpla con los trámites de su revisión, entraría a imprenta. De igual forma, González Colville expondrá sobre su contenido en la Academia Chilena de la Historia, de la cual forma parte.