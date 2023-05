Deportes 06-05-2023

Delegación Maulina tuvo su despedida de cara a los Juegos Binacionales de Valparaíso



• Del 08 al 13 de mayo se efectuará esta cita, que considera a delegaciones de cuatro provincias de Argentina y el mismo número de regiones de Chile



Con una significativa ceremonia, autoridades de la región del Maule despidieron a la delegación regional, que representará a esta zona del país, en la versión XXV de los Juegos Binacionales de Integración Andina “Cristo Redentor”, que se desarrollará del 08 al 13 de mayo, en la región del Valparaíso.

En esta edición, serán 10 las disciplinas consideradas, donde el Maule pretende conseguir buenas actuaciones, siendo estas, atletismo, balonmano, básquetbol, ciclismo, hockey patín, natación, taekwondo, tenis, tenis de mesa y vóleibol.

Sobre esta actividad, el Seremi del Deporte, Iván Sepúlveda Sepúlveda, aseguró: “Acabamos de despedir a nuestros deportistas que nos van a representar en estos XXV Juegos Binacionales, que se realizarán por la integración entre cuatro provincias argentinas y cuatro regiones chilenas. Esta será una delegación más grande que la del año pasado y esperamos que podamos mantener el nivel de San Luis 2022, donde obtuvimos el quinto lugar. Aprovecho de enviar un mensaje para los deportistas y es que sepan que en cada rincón de la región estamos muy orgullosos de ustedes”.

INNOVACIÓN

En esa línea, el director regional (s) del IND, Zenén Valenzuela Kleiber, dijo que “estamos tremendamente satisfechos y orgullosos por esta delegación exitosa de la región del Maule, que nos dejará bien posicionados no solo en términos de resultados, sino también en términos de las características de comportamiento ejemplar. Estamos además felices porque estamos desarrollando una investigación de nuestros deportistas, que servirá para nuestros entrenadores y será vitrina a nivel nacional, graficando que acá hacemos innovación. Hemos generado, además, un manual de participación, así que no nos queda más que desearles todo el éxito”.

Una de las autoridades invitadas en esta oportunidad, fue la Gobernadora Regional, Cristina Bravo, quien reiteró su compromiso con el deporte. “Estoy despidiendo a los más de 200 deportistas maulinos que nos representarán en los Juegos Binacionales 2023. Es muy importante que apoyemos las distintas disciplinas y que potenciemos los talentos de nuestros jóvenes maulinos. Es por lo que como Gobierno Regional del Maule estamos comprometidos en apoyarlos a través de diferentes instancias, muchos de estos jóvenes pertenecen al programa “Promesas Maule” que impulsamos y financiamos desde el Gobierno Regional y que el año pasado benefició a 900 personas, niños y jóvenes que son el futuro de nuestra región”, consignó la autoridad.

En esa línea, la seremi de Gobierno, Daniela Oberreuter Villanueva, enfatizó que “sin duda, como gobierno, nos enorgullece que más de 200 jóvenes deportistas representen a la Región del Maule en los Juegos Binacionales de la Integración Andina Cristo Redentor. Estuvimos con ellos y ellas en la entrega de indumentaria para cada una de las diez disciplinas que estarán en esta oportunidad en competencia y les deseamos el mayor de los éxitos en este evento”.

PROTAGONISTAS

Dentro de los deportistas que esperan ser protagonistas en esta justa, se encuentra el atleta linarense, Benjamín Aravena, quien, comentó: "El año pasado conseguí dos oros y una medalla de plata y vamos con harta fe a conseguir un podio, para luego ir con todo en los Juegos Sudamericanos que se desarrollarán en Colombia".

A su vez, la tenimesista curicana Sofía Pérez, consignó que “nuestra idea es repetir lo del año pasado, porque trajimos dos oros y dos plata. Hemos entrenado con todo este año y buscamos seguir con buenos resultados. Tras estos Binacionales, viajaré a un Circuito Mundial en Paraguay y Argentina y también un Sudamericano en Argentina, por lo que espero me vaya muy bien”.

Consignar que estos Juegos Binacionales servirán como un telón para lo que serán los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023, que tendrá a Valparaíso como una de las sedes de este evento deportivo, uno de los más grandes que ha recibido el país en su historia.