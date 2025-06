Social 26-06-2025

Delegación Presidencial de Linares entrega de silla de ruedas a vecina de Panimávida

Gracias a la gestión de la delegada presidencial provincial Aly Valderrama y al trabajo coordinado con los municipios, la Delegación cuenta con la mayor ejecución presupuestaria de la región, permitiendo una respuesta rápida y concreta a casos prioritarios en las 8 comunas de la provincia.

La delegación presidencial provincial de Linares ha logrado posicionarse con la mejor ejecución presupuestaria de la región y una de las mejores a nivel nacional, lo que ha permitido entregar de manera ágil y efectiva 36 ayudas sociales a través del Fondo de Organización Social y Ayuda Material Inmediata (ORSAMI) durante el año 2025, beneficiando a personas en situación de vulnerabilidad en las ocho comunas del territorio.

Este martes, como parte de este trabajo territorial, se realizó la entrega de una silla de ruedas a Teresa Ñanco Catrilaf, vecina de la comuna de Colbún, quien requería de este implemento con urgencia, al padecer de una avanzada artrosis en la cadera, columna y extremidades inferiores. La Delegación es un ejemplo concreto de cómo la gestión eficiente de los recursos públicos impacta directamente en la calidad de vida de las personas.

La delegada presidencial provincial, Aly Valderrama Villarroel, subrayó la importancia de una gestión eficiente y colaborativa, indicando que, “hasta el momento somos la delegación que cuenta con la mejor ejecución presupuestaria, pues todos los recursos del primer semestre ya se han utilizado en soluciones de este tipo. Es por esto que para nosotros es muy significativo venir aquí a la casa de la señora Teresa, a traerle una silla de ruedas que le va a permitir tener una mejor condición para desplazarse, va a poder salir de la casa, situación que antes no podía”.

Por su parte, Teresa Ñanco, se mostró muy emocionada y agradecida con la ayuda social, y dijo que, “fue algo inesperado porque no lo esperaba tan luego y algo que me ha servido mucho porque yo igual acá paso sola, me cuesta moverme de un lado a otro”.

La Delegación continuará gestionando este fondo, y se invita a las personas que lo requieran a dirigirse a las dependencias del servicio ubicadas en Manuel Rodríguez 580, de la comuna de Linares, para solicitar ayuda.