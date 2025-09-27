Social 27-09-2025

Delegación Presidencial junto con SENAPRED certifican a vecinos de la precordillera de Linares en primeros auxilios

Gracias a la gestión de la delegada presidencial Aly Valderrama de realizar gestiones con CORMA Y SENAPRED, este jueves en el sector precordillerano de la comuna de Linares, se reunieron 27 personas provenientes del sector Alto El Manzano, Llancanao, La Isla, Tres Esquinas y El Quincho que se capacitaron en primeros auxilios, prevención de incendios, psicología en emergencias, entre otras materias bajo el programa del Curso Equipo Comunitario de Respuesta Ante Emergencias (CERT) que es impartido por SENAPRED.

La delegada presidencial, Aly Valderrama Villarroel destacó el desempeño de las y los vecinos diciendo que "es fundamental que las comunidades estén capacitadas como agente de primera respuesta ante las emergencias, nosotros como región tenemos una multifactorialidad que explica las emergencias, pues tenemos lamentablemente en nuestra historia la ocurrencia de catástrofes que han desafiado a las personas y también a los organismos técnicos y también al Gobierno”.

“Por ello, este tipo de capacitaciones nos permiten a nosotros tener una mejor acción, tener más ojos en las comunidades y también les entregamos las personas, herramientas que les permitan sentirse más seguras en las distintas situaciones”, agregó la autoridad de Gobierno.

El objetivo de los cursos CERT es que las comunidades reciban una capacitación y entrenamiento básico para la prevención, preparación y respuesta de la comunidad frente a las situaciones de emergencias y desastres. Un hito relevante para la certificación de estas comunidades, considerando que se avecina una nueva temporada de incendios forestales.

Alejandro Boetigger, jefe del departamento Reducción de Riesgos de Desastres de SENAPRED e instructor del programa CERT, señaló que “en esta oportunidad gracias al apoyo de la Corporación de la Madera (los usuarios) han recibido un morral que es una mochila de primera intervención con un casco de seguridad, guantes de trabajo, antiparras, son los elementos básicos de una primera intervención”.

En representación de la comunidad, Nancy Araya González que es presidenta de la Junta de Vecinos Alto El Manzano de la Isla indicó que “para mí esto es un sueño cumplido, gracias a la sra Aly Valderrama en realidad que le insistí que por favor nos queríamos capacitar y ella logró el curso y ahora estamos cumpliendo un sueño porque este sector ha sido golpeado por muchas catástrofes, por lo tanto, necesitábamos estar preparados para todas las emergencias que se vienen”.

Cabe destacar que este curso fue impartido por funcionarios de SENAPRED y también de instructores voluntarios del equipo CERT de Pejerrey, que recibieron este curso durante el 2024.



