Policial 23-09-2025

Delegación Presidencial Provincial coordina entrega de ayudas tras fuerte tornado en Linares



La Delegación Presidencial Provincial de Linares, encabezada por Aly Valderrama, desplegó a sus equipos junto al municipio para enfrentar las consecuencias que dejaron los intensos vientos o Tornado, registrados en la comuna la tarde del sábado, los que ocasionaron daños en 80 viviendas.

Desde las primeras horas de la emergencia, se inició un catastro en terreno para evaluar la magnitud de los perjuicios y activar de inmediato los apoyos disponibles. Uno de los puntos más afectados fue el Rodoviario de Buses de Linares, donde se produjo un desprendimiento parcial de su techumbre, situación que ya está siendo abordada por personal técnico.

Como parte del plan de respuesta, y en coordinación con SENAPRED Maule, se hizo entrega al municipio de más de 300 planchas de zinc, plásticos, kits de aseo domiciliarios y cajas de alimentos, elementos que están siendo distribuidos directamente a las familias damnificadas.

“La instrucción del Gobierno es clara: las personas deben sentir que no están solas frente a las emergencias. Hemos coordinado un despliegue rápido y articulado para que las ayudas lleguen de manera oportuna a los hogares afectados”, afirmó la delegada presidencial provincial, Aly Valderrama.

El levantamiento de información continuará y se mantendrá la coordinación entre las instituciones de emergencia y el municipio para reforzar las medidas de apoyo durante los próximos días.

