Política 27-09-2023

Delegación Regional del Maule se refiere al caso de denuncia por abuso sexual

Respecto a diversas publicaciones en la prensa relacionadas con un caso de abuso sexual a una funcionaria de esta repartición, la Delegación Presidencial Regional del Maule emitió un comunicado en el cual indicaron diversas aristas:

“-Queremos ser enfáticos en condenar los hechos de agresión sexual y protección de la víctima.

- Recalcamos que no se ha pretendido esconder esto debajo de la alfombra, sino que se ha

prestado colaboración a la víctima desde el primer momento, lo que no se ha hecho público con el propósito de evitar la revictimización secundaria y exposición mediática de un asunto de carácter privado que afecta gravemente a una funcionaria de nuestra repartición.

-En ningún momento el Ministerio del Interior instruyó que la Delegación Presidencial no

emitiera declaraciones respecto a este lamentable hecho, cuyo proceso ha sido llevado bajo

todos los protocolos vigentes asociados al tema.

- Como Gobierno, hemos puesto los antecedentes en conocimiento de la Fiscalía para un actuar oportuno y la causa se ha desarrollado de acuerdo al procedimiento correspondiente y bajo reserva por la gravedad de los hechos denunciados. Asimismo, se ha instruido a servicios públicos la adopción de medidas complementarias como la desvinculación del funcionario denunciado y la protección de la víctima a través de la Seremi de la Mujer y el Centro de Apoyo a Víctimas.”