Deportes 24-08-2025

Delegaciones de Chile y Argentina comenzarán a vivir la fiesta de los Juegos Binacionales en el Maule

- Entre el 10 y el 15 de noviembre de este año, se llevará a cabo la versión XXVI de estos juegos que convoca a las regiones chilenas de Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins y Maule y a las provincias argentinas de Córdoba, Mendoza, San Juan y San Luis

Una semana clave vivirán los Juegos Binacionales de Integración Andina, Cristo Redentor, que este año le corresponde organizar a la región del Maule y que tienen como lema: “Integrar, Soñar y Jugar”.

Por tal motivo, la semana del 25 de agosto, se reunirá el Comité Ejecutivo Local con los diferentes encargados y jefes de cada una de las delegaciones participantes, tanto nacionales como, argentinas quienes visitarán las sedes y participarán de la ceremonia de lanzamiento.

Zenén Valenzuela Kleiber, Director Regional del IND y presidente del Comité Ejecutivo Local de los Juegos, señaló en vísperas de esta que “tener el privilegio de compartir esta experiencia es invalorable para todos, ya sea deportistas, equipos técnicos, dirigentes, periodistas, encargados de comisiones organizadoras y voluntarios, todos podrán gozar de una experiencia didáctica y trascendente que permite hacer historia. El compromiso con la excelencia es integral, donde nuestra consigna es que trabajamos para sorprenderlos, por lo que esperamos que este lanzamiento y esta semana de reuniones sea todo un éxito”.

Para la presente versión, serán 9 las disciplinas que darán vida a esta competencia, siendo atletismo, básquetbol, balonmano, ciclismo, natación, tenis de mesa, tenis, taekwondo y vóleibol, deportes que estarán presente en 12 centros deportivos de la región, distribuidos en las comunas de Teno, Molina, Curicó, San Clemente, Colbún, Talca y Linares, cuyas sedes y recintos serán visitados por la comitiva.

Respecto a esta semana de lanzamiento y reuniones con los representantes de Chile y Argentina, el seremi del Deporte, Iván Sepúlveda, añadió que “para el gobierno del presidente Gabriel Boric, estos juegos son de vital importancia, es por ello que ha querido preparar a la región con infraestructura de primer nivel, prueba de ello es que el atletismo se llevará a cabo en la nueva pista atlética del Estadio Fiscal de Talca, pista que tiene los mismos estándares que se utilizó para los Juegos Panamericanos Santiago 2023, lo que la convierte en una de las más modernas de Sudamérica. No podemos dejar de lado el Velódromo Manuel Gallardo de Curicó, único de su tipo en Chile, que fue refaccionado especialmente para este evento deportivo”.

Para esta cita deportiva entre Chile y Argentina, además de la infraestructura que quedará como uno de los grandes legados, la inversión del Ministerio del Deporte e IND asciende a los 1.300 millones de pesos para transporte, vestuario, alimentación y alojamiento, entre otros.

Los Juegos Binacionales de Integración Andina, Cristo Redentor, son un evento deportivo multidisciplinario para jóvenes sub-18, que se realiza desde 1998, siendo su primera cita en Chile, en la región de Valparaíso.

La versión XXVI de estos Juegos congregará a más de 1.800 deportistas de esta categoría juvenil, cuya ceremonia de lanzamiento se llevará a cabo el miércoles 27 de agosto a mediodía, en el Auditorio de la Universidad Autónoma sede Alameda en Talca, donde Maulito, la mascota oficial de estos Binacionales, será uno de los anfitriones de la jornada.

