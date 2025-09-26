viernes 26 de septiembre del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    • Hoy
    Policial 26-09-2025
    Delegada Presidencial: “Vamos a tener la presencia de viento en toda la comuna de Linares, con especial atención en el sector nororiente”
    De acuerdo al pronóstico especial emitido por la Dirección Meteorológica de Chile, se espera la presencia de vientos desde hoy jueves 25 hasta el sábado 27 de septiembre en toda la comuna de Linares.
    “Este pronóstico indica que los vientos irán en incremento hasta mañana viernes por la tarde, alcanzando entre 30 y 40 kilómetros por hora, para luego comenzar a descender en los próximos días”, detalló la autoridad.
    La Delegada hizo un llamado a la precaución y a tomar medidas preventivas, en especial en el sector nororiente de Linares, que fue afectado recientemente por vientos convectivos. “Por ello les pedimos que revisen su infraestructura, estén atentos los equipos de emergencia y particularmente yo voy a estar monitoreando junto con Senapred cómo se va a estar comportando este pronóstico que vamos a tener para nuestra comuna”, señaló.
    Asimismo, hizo un llamado a la comunidad a mantener una comunicación activa con las autoridades en caso de nuevas emergencias.
    Freddy Mora

