Crónica 15-08-2025

Delegada Provincial encabezó homenaje a más de 100 dirigentes sociales de Linares

- Más de un centenar de dirigentes sociales de las ocho comunas de la provincia fueron reconocidos por su compromiso y liderazgo en una emotiva ceremonia encabezada por la delegada presidencial Aly Valderrama, que incluyó una feria de servicios públicos para fortalecer el vínculo entre la ciudadanía y el Estado.

En el marco de la conmemoración del Día de las y los Dirigentes Sociales, la Delegación Presidencial Provincial de Linares reunió a más de un centenar de dirigentes sociales de las ocho comunas de la provincia en una emotiva ceremonia encabezada por la delegada presidencial Aly Valderrama Villarroel.

La actividad contó con la presencia del director nacional de la División de Organizaciones Sociales, Nicolás Hurtado, y la seremi de Gobierno, Nataly Rojas Seguel, quienes junto a la delegada entregaron diplomas de reconocimiento a reconocidos dirigentes, destacando su compromiso, vocación de servicio y el rol fundamental que cumplen en la construcción de comunidades más justas y solidarias.

Para la máxima autoridad provincial, escuchar a las y los vecinos es esencial para avanzar en soluciones reales a sus necesidades, en ese sentido indicó que, “esto tiene el sentido de enriquecer esta jornada que está enfocada en el reconocimiento hacia quienes permiten mejorar el entramado social, pero por, sobre todo a quienes escuchan activamente a sus representados y a nosotros como Gobierno nos permiten llegar hacia cada sector hacia cada rincón de nuestra provincia”.

Paralelamente, en el hall de la Delegación se desarrolló una feria de servicios públicos, donde los asistentes pudieron acceder a información y atención directa de diversas instituciones del Estado, reforzando el vínculo entre la ciudadanía y los organismos gubernamentales.



