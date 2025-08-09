Social 09-08-2025

Delegada Provincial encabezó la entrega de viviendas para 51 familias en Linares

- El conjunto habitacional corresponde a Doña Agustina IV y es parte del programa DS19 de Integración Social y Territorial del MINVU.

Con una ceremonia en la nueva sede social y con un corte de cinta, la delegada presidencial provincial de Linares, Aly Valderrama, encabezó la entrega de viviendas para 51 familias de la comuna de Linares y cuyo conjunto habitacional corresponde a Doña Agustina IV.

La actividad también contó con la participación de la directora regional de Serviu, Paula Oliva Aravena, seremi de Bienes Nacionales, César Concha Gatica, parlamentarios de la región del Maule, autoridades comunales y las y los vecinos beneficiarios.

Con respecto al hito, la representante del Presidente de la República en la provincia, Aly Valderrama, señaló que “entrega a nuestras familias la certeza de contar con una vivienda digna y completamente finalizada, el cual cuenta con un equipamiento adicional porque las áreas verdes están terminadas, también cuentan con juegos infantiles y una multicancha cercada, sede social y locales comerciales”

Asimismo, es importante destacar que cada una de las viviendas están diseñadas con hormigón armado, tabiquería metálica y revestimiento térmico interior poligyp. Con una calidad estándar y dirigida para vecinas y vecinos del programa DS19 de Integración Social y Territorial que es ejecutado por el Servicio de Vivienda y Urbanización (SERVIU).

La directora regional SERVIU Maule, Paula Oliva Aravena felicitó a cada una de las familias beneficiaria expresando que “son parte además de la historia que estamos contando al poder cubrir déficit habitacional en Chile. Tenemos una tarea encomendada que en esta región ya la pasamos en diciembre del año pasado pero que hoy estamos muy contentos de contar que ya llevamos más de 20 mil familias que han tenido su vivienda, porque la tarea encomendada no fue entregar subsidios, sino que, entregar viviendas”.



