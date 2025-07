Crónica 29-07-2025

Delegada Provincial resalta conmemoración del Día del Campesino en Longavi



- Con un sentido homenaje al ingeniero agrónomo Hernán Mery y reconocimientos a destacadas mujeres rurales, se desarrolló en Longaví la ceremonia conmemorativa del Día de las y los Campesinos, impulsada por la Delegación Presidencial Provincial de Linares.

Con una ceremonia encabezada por la Delegada Presidencial Provincial de Linares, Aly Valderrama, en conjunto con el alcalde (s) Rodolfo Batarce, se conmemoró ayer el Día de las y los Campesinos en el salón multipropósito de la Municipalidad de Longaví. En la ocasión, se rindió un homenaje a la figura de Hernán Mery, ingeniero agrónomo y exfuncionario de la Corporación de la Reforma Agraria (CORA), asesinado mientras supervisaba los trabajos de la toma de posesión del fundo La Piedad en el contexto de la Reforma Agraria.

La jornada contó con la presencia de autoridades regionales y locales, y representantes del mundo rural, en una instancia que puso en valor el aporte del campesinado chileno y su proyección de futuro con memoria histórica.

“Desde este espacio quiero enviar un cordial saludo a todas aquellas personas que se identifican como campesinas o campesinos, porque en este día tenemos que seguir relevando la importante labor que cada una de ustedes realiza. Y bueno, agradecer que esta conmemoración se gestó gracias a una alianza junto con la Municipalidad de Longaví, lo que permitió también tener un espacio tan bonito y un acto tan sentido y con tanta identidad que nos permitió esta mañana estar celebrando aquí junto a nuestros vecinos y vecinas”, señaló la máxima autoridad provincial.

Cada 28 de julio se celebra este día en recuerdo de la promulgación de la Ley 16.640 de Reforma Agraria y la Ley 16.625 de Sindicalización Campesina, dictadas en 1967 durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva. Estas normas marcaron un antes y un después en la historia del campo chileno: una redistribuyendo la tierra y mejorando las tecnologías productivas, y la otra reconociendo los derechos laborales de las y los trabajadores agrícolas.

Por su parte, el alcalde (s) de Longaví, Rodolfo Batarce, agradeció la posibilidad de realizar esta importante actividad en la comuna e indicó que, “para nosotros es muy importante que se pueda hacer este acto. No se había hecho con anterioridad. Hernán Mery fue el primer mártir de la Reforma Agraria, muerto en trágicas circunstancias en el momento de la toma de posesión del Fundo de la Piedad de Longaví. Así que para nosotros es un acto de conmemoración y que obviamente queda parte de la historia de nuestra comuna y de la reforma agraria de todo el país”.

Alfonso Norambuena, ex trabajador de la CORA, fue quien en su nombre recibió dicho reconocimiento, precisando que “es un honor de que mi organización haya sido la que fomentó el Día del Campesino. Yo soy parte de la Reforma Agraria y me tocó participar mucho con don Hernán Mery, era un gran amigo. Le tocó ir a tomar el poder del Fundo La Piedad y yo no pude acompañarlo porque el día anterior tuve que hacer una diligencia y llegué muy tarde a mi casa y no pudieron encontrarme”.

Asimismo, se reconoció a cuatro destacadas mujeres del mundo campesino, quienes han liderado procesos organizacionales y productivos en sus comunidades