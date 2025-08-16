Crónica 16-08-2025

Delegado Humberto Aqueveque: “Afectación de incendios forestales bajó 64% el último quinquenio”



• Aprender de la experiencia y el trabajo mancomunado entre organismos públicos y privados, habrían sido claves para disminuir la incidencia de siniestros vegetacionales registrados en los últimos años en el Maule, según la autoridad.



Sabido es que las condiciones climáticas asociadas a las altas temperaturas y la topografía de la región del Maule, entre otros factores, son elementos que dificultan y complican de manera exponencial el combate de incendios forestales.



Sin embargo, según el delegado presidencial regional Humberto Aqueveque, aprender de la experiencia y lograr un trabajo mancomunado entre el mundo privado y el público, han sido las claves para disminuir en un 64% la afectación de incendios forestales en el Maule.



Así lo informó durante la constitución de la Mesa de Protección y Prevención de Incendios Forestales de la temporada 2025-2026. “Nosotros no vinimos a inventar la rueda, se tomaron experiencias territoriales, como en Cauquenes donde hubo un trabajo comunitario de prevención desarrollado por Corma, donde se generó una instancia interinstitucional entre la agencia pública y la privada, para poner a disposición de la región una mejor coordinación y efectividad en el combate de incendios forestales, entendiendo que la extinción es la última etapa a partir de la coordinación y la prevención”, explica el delegado.



REGIÓN MULTIAMENAZA

En materia de incendios forestales, el Maule es considerada una región multiamenaza, por las altas temperaturas que se registra en la temporada estival y por lo complicado de su geografía para el acceso de aviones y equipos terrestres en la cordillera.



“Revisamos lo que fue la temporada 2024- 2025 y proyectamos lo que creemos que podría ser la temporada 2025-2026. Sabemos que por condiciones climáticas y topográficas que tienen el Maule, somos considerados como una región multiamenza, porque esto aumenta las posibilidades de incidencia en incendios forestales”, asegura Humberto Aqueveque.



“Pese a lo anterior, lo cierto es que en los últimos cinco años nuestra región ha bajado la incidencia en incendios forestales, en relación a la afectación de hectáreas, casas quemadas y la de vidas humanas”, afirmó.





