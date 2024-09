Nacional 15-09-2024

Delfina Guzmán y su tajante opinión de los chilenos: "Encuentro que hablan pésimo"

La veterana actriz de icónicas teleseries chilenas, Delfina Guzmán, sorprendió con una reciente aparición, en la que sacó risas con divertidas respuestas a preguntas y donde hizo algunas reflexiones.

En conversación con Elisa Zulueta y Paloma Salas en el podcast "Expertas en nada", Guzmán, quien trabajó el producciones en "El circo de los Montini" y "Sucupira", advirtió a las conductoras para que no le hagan preguntas difíciles.

"Porque estoy bien hueoncita (sic)", soltó Guzmán, ante las carcajadas de las entrevistadoras. Después, Zulueta retomó la pregunta. "Qué piensas del Estado de Chile, el estado de las cosas?, le consultaron.

"Mira, yo soy muy enamorada de este país, me siento muy chilena" y contestó que sin embargo le molesta de la manera de expresarse de sus compatriotas. "Encuentro que hablan pésimo, pero el chileno es como exquisito".

Entonces, Elisa Zulueta le preguntó sobre los hombres chilenos "a ti te gustan", y Delfina después dijo: "Me gustan los chilenos buenos mozos, los feos me caran", ante unas nuevas cargadas.