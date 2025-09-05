viernes 05 de septiembre del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    • Hoy
    Nacional 05-09-2025
    Delia Vergara, fundadora de El Diario de Cooperativa, ganó el Premio Nacional de Periodismo
    Delia Vergara, fundadora de El Diario de Cooperativa, fue galardonada este jueves con el Premio Nacional de Periodismo 2025, por "su trascendente contribución al periodismo como pionera en abordar desafíos como la libertad de expresión y los derechos de las mujeres".
    "En su trayectoria destaca su capacidad de comunicar con valentía los derechos de las mujeres, las limitaciones a la libertad de expresión, además de promover valores universales de respeto a los derechos humanos y la democracia", resaltó el Ministerio de Educación en sus redes sociales.
    En 1977, en plena dictadura, la periodista llegó a Radio Cooperativa para poner en marcha el emblemático noticiario de la emisora, que partió como un programa de una hora, con lectura de boletines informativos y la inclusión de una veintena de comentaristas de actualidad.
    Tras egresar de la Universidad de Chile, Vergara fundó en 1967 y fue la primera directora de la revista Paula, una publicación "transgresora en su época", de acuerdo con el Mineduc, ya que "relevó la importancia de la independencia de la mujer y expuso temas inéditos en medios como sexualidad, anticoncepción, incorporación de la mujer al mundo laboral, y necesidad de aumentar la dotación de jardines infantiles".
