Editorial 17-10-2024

Delito de zoofilia

La Comisión de Constitución aprobó en general el proyecto, iniciado en mociones que modifica el Código Penal para tipificar como delito la zoofilia.

Se busca “tipificar una forma de maltrato y no una forma de delito nuevo”. Esto se entendería “porque no hay como saber si hay o no consentimiento”. Dicha situación, acotó, sí se puede dilucidar en el caso de una persona mayor de edad.

Se propone una tipificación que se basa en la afectación corporal del animal con actos de significación sexual. Lo que se está tipificando es dentro de los actos de maltrato o crueldad con animales, los actos de maltrato constitutivos de bestialidad.

Se entenderá por bestialidad la realización de cualquier acto de connotación sexual que afecte los genitales, ano o cavidad bucal del animal que no sea realizado con fines legítimos. Entre estos últimos estarían los que realizan veterinarios o científicos. También los destinados a prácticas reproductivas.

Las autoridades de Gobierno manifestaron que, a su entender, la indicación satisface el sentido de los proyectos presentados por los mocionantes. Además, se establecería una regulación del todo precisa que no debiera generar problemas de interpretación.