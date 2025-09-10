Editorial 10-09-2025

Delitos en zonas rurales

La Sala de la Cámara aprobó un proyecto que modifica el Código Penal. Su objetivo es establecer como circunstancia agravante de la responsabilidad penal, el hecho de cometer delito en zonas rurales.



La norma, derivada al Senado a su segundo trámite, incorpora la referida agravante especial con el objeto de sancionar los ilícitos registrados en estos lugares. Para esto, se considera que existe, por parte del agresor, un aprovechamiento de la distancia que separa a su víctima, del auxilio de la fuerza pública.



En ese sentido, la disposición suma esta nueva consideración al listado definido en el Código Penal de las “circunstancias que agravan la responsabilidad criminal”. Así se precisa que se considerará cuando el delito sea ejecutado “de noche, en despoblado o en zona rural“.

La iniciativa apunta directamente a los delitos contra las personas o la propiedad. Al respecto, en sus fundamentos, la moción señala que las condiciones agravantes de responsabilidad penal no pueden entregarse a un dilema interpretativo, en relación a este tipo de ilícitos cometidos en zonas rurales.



De tal forma, uno de los desafíos es la ausencia de una definición legal clara de “zona rural” para efectos penales, siendo necesario establecerla para la correcta aplicación de la ley.



De acuerdo a relato de autoridades y dirigentes locales, los robos con violencia en domicilios rurales y asaltos en caminos con baja circulación, los que suelen cometerse en grupo, con armas de fuego y aprovechando el aislamiento del lugar, se han incrementado, incluso con alarma en algunas localidades.



