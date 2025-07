Política 10-07-2025

Democracia Cristiana exige intensificar búsqueda de concejala María Ignacia González

En el Congreso Nacional, dirigentas y dirigentes de la Democracia Cristiana (DC) realizaron una vocería pública para exigir a las autoridades competentes mayor celeridad y compromiso en la búsqueda de la concejala de Villa Alegre, María Ignacia González, desaparecida hace más de tres semanas.

A través de oficios dirigidos a la Fiscalía, el Ministerio de Seguridad, la Policía de Investigaciones y Carabineros, el partido solicitó reforzar todas las líneas investigativas y no cesar en los esfuerzos para dar con su paradero. La preocupación de la colectividad ha ido en aumento ante la falta de avances concretos en el caso.

Paulina Mendoza, vicepresidenta nacional de la Mujer DC, expresó con firmeza: “Queremos enfatizar y exigir que su búsqueda continúe hasta que aparezca. Para nosotros este es un caso muy doloroso, de mucha preocupación y de connotación pública. Ella milita en la Democracia Cristiana hace 60 años, es concejala en su tercer período, y creemos que no es posible que desaparezcan mujeres que tienen un rol fiscalizador, un rol político, y que hasta el día de hoy no tengamos respuesta.”

En tanto, el jefe de la bancada de diputados DC, Héctor Barría, cuestionó el nivel de compromiso institucional frente al caso: “Queremos que se hagan todos los esfuerzos posibles para que se encuentre a María Ignacia. Ella es una concejala destacada, y si con una autoridad local no se están agotando todos los recursos, ¿qué le queda al común de los chilenos que enfrentan situaciones similares, donde desaparece un familiar y los plazos se cumplen sin resultados?”

Desde la DC anunciaron que continuarán presionando a las instituciones del Estado y convocaron a seguir visibilizando la desaparición de María Ignacia González, subrayando que su rol público y político no puede quedar invisibilidad ni desprotegido.