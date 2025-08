Opinión 02-08-2025

Democracia Siempre: Una causa que nos une



Nataly Rojas Seguel, Seremi de Gobierno, Región del Maule.



En tiempos donde abundan los desafíos globales, Chile eligió ser parte de la solución. Con liderazgo, convicción y visión de futuro, el Presidente Gabriel Boric encabezó la cumbre internacional Democracia Siempre, convirtiendo a nuestro país en el epicentro de un diálogo que convocó a los mandatarios de Brasil, España, Uruguay y Colombia, además de intelectuales y representantes de la sociedad civil organizada, para promover la defensa de la democracia.

Porque la democracia, como bien señaló el Presidente, “no es solo una forma de administrar el poder, sino que es un proyecto colectivo de justicia, de libertad, de dignidad, de igualdad”. Se construye todos los días: en cada aula, en cada barrio, en los medios de comunicación, en los sindicatos, en las redes sociales y en todos los espacios donde las personas se encuentran, piensan y actúan juntas.

Esta cumbre fue mucho más que una reunión de mandatarios. Fue un acto de confianza en la humanidad. Una afirmación de que los problemas de la democracia no se enfrentan con retrocesos ni con miedo, sino con más participación, más verdad, más comunidad. Fue una invitación a creer que el futuro puede ser mejor si lo construimos desde el diálogo, la cooperación internacional y el respeto irrestricto a los derechos humanos.

Actualmente existen grandes desafíos: la desinformación, el populismo, los discursos de odio, el crimen organizado y la desigualdad, que amenazan el buen funcionamiento de nuestras instituciones. Pero este encuentro no se centró en el miedo, sino en las soluciones: en cómo fortalecer el multilateralismo, enfrentar los desafíos tecnológicos con ética y combatir la desigualdad que mina la confianza en lo público. En cómo seguir defendiendo la democracia no solo en las urnas, sino también en la vida cotidiana de las personas.

En esta cumbre, Chile reafirmó su compromiso con una política que no excluye, que no impone, que no margina, sino que convoca y construye. Porque cuando las democracias son fuertes, los pueblos viven con más derechos, más oportunidades y más paz.

Y frente a quienes dudan de la utilidad de estos espacios, la respuesta es simple: nunca es un mal momento para fortalecer la democracia. Nunca es en vano tender puentes entre quienes piensan distinto. Nunca es inútil reunir voluntades para construir un mundo más justo y más libre.

Chile ha asumido un rol activo. Y desde el sur del mundo lanza una invitación al planeta: que la democracia no sea solo una forma de gobierno, sino una causa compartida. Una causa que inspire, que convoque, que nos una. Una causa que defendamos siempre.