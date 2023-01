Nacional 22-01-2023

Denisse Malebrán por Benjamín Mackenna: "Más allá de su opción personal está su figura y legado como intérprete"

La muerte de Benjamín Mackenna, uno de Los Huasos Quincheros e identificado con la dictadura de Pinochet, generó la reacción de Denisse Malebrán.

Luego de una serie de tuits en los que habló sobre Mackenna (que falleció a los 88 años), reconociendo su lado musical y afirmando que "me parecía aberrante que artistas perdieran su condición por postura política y que no se separara su obra".

Ahora, en una columna en La Tercera, Malebrán profundizó su postura: dijo que en las campañas políticas "fue posible identificar a quienes estaban dispuestos a mostrar su posición" y esperaba que "existiría la madurez necesaria para entender que artistas, como cualquier ciudadano, tenían derecho a participar sin ser estigmatizados".

"¿No parece razonable que, siendo contrarios a esa política de restricción del ejercicio artístico, actuemos nosotros del mismo modo quitándole el derecho a un artista de reconocer su oficio? Yo al menos no puedo, siento que más allá de su opción personal está su figura y legado como intérprete. Y lo defiendo del mismo modo que espero que se cumpla con el resto", expresó la artista.

"Porque no veo diferencias en el derecho de opinión que tienen Natalia Valdebenito o Alberto Plaza; Claudio Narea u Óscar Andrade, porque es la única vía de instalar tolerancia, respetando por igual a estos “dobles opuestos” que más allá de su pensar, siguen siendo artistas admirados y defendidos por un público que no quiere dividirse en una historia que le es ajena", enfatizó Malebrán.