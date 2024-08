Policial 11-08-2024

Denuncia Seguro lanzó campaña nacional para fomentar la entrega de información anónima sobre presencia y tráfico de armas ilegales

El subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, encabezó el lanzamiento de una campaña a nivel nacional del programa Denuncia Seguro, con foco en la presencia y tráfico de armas ilegales.

El objetivo de esta medida es fomentar la entrega de información anónima por parte de la ciudadanía al número telefónico *4242 o el sitio web www.denunciaseguro.cl, a fin de contribuir a las investigaciones que llevan a cabo las policías y la fiscalía, y avanzar en el desarme progresivo de las bandas organizadas.

En este sentido, esta campaña apunta a replicar el trabajo que realiza Denuncia Seguro en materia de infracciones a la Ley 20.000 de Drogas, área en la que se ha convertido en una importante herramienta para los procedimientos que lleva adelante la Policía de Investigaciones, a través del Modelo Territorial Cero (ex Microtráfico Cero). Solo entre 2021 y mayo de 2024, más de 2.300 operativos de la PDI nacieron a partir de información anónima de la ciudadanía, lo que ha permitido detener 2.572 personas, incautar 213 mil gramos de pasta base y 105 mil de clorhidrato de cocaína.

En lo que respecta a armas, durante 2024, se han recibido 290 reportes, 287 de los cuales terminaron en denuncias formales al Ministerio Público.

El subsecretario Vergara explicó que esta acción busca entregar más información a las instituciones en materia de seguridad, sobre todo en relación con las armas ilegales que circulan en los barrios. “Lo que nos reúne hoy, particularmente, no es solo la necesidad de aumentar la denuncia, no es solo la necesidad de poner valiosa información en manos de las instituciones que tienen la responsabilidad de la seguridad, sino que particularmente en poner un foco sobre la denuncia de armas, de presencia de armas en los barrios”, señaló.