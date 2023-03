Policial 30-03-2023

Linares: denuncian presunto caso de discriminación a niño diagnosticado con TEA

Fue a través de redes sociales, que una madre denunció un caso que consideró de discriminación en el Colegio Concepción de Linares.

Se trata de su hijo de segundo básico, diagnosticado con Trastorno del Espectro Autista,TEA, en programa de integración escolar (PIE) el 2021 y 2022.

No obstante, Constanza Martínez relata que "este 2023, no fue evaluado ni recibió apoyo. Un episodio en clases, le generó una crisis al menor, quien se descompensó, autoinfiriéndose además golpes. Sin ser informada oportunamente.

Finalmente, indica que se suspendía la asistencia de su hijo por 10 días, para presentar un plan de trabajo, el que se tradujo en la cancelación de la matrícula".

Nicole Sepúlveda, abogada de la corporación educacional Colegio Concepción de Linares, indicó que "el establecimiento está aplicando todas las disposiciones de la Ley TEA, y los protocolos. Descartamos discriminación, se trata solo de una situación conductual".

En tanto, Carla Roco, coordinadora (s) del PIE del establecimiento, explicó que "nosotros atendemos todas las necesidades educativas de este tipo, se está trabajando en los mecanismos de contención. Lo que pasa en este caso, es que el estudiante se llevó a procedimiento por sus conductas agresivas en el marco de la ley Aula Segura, por la seguridad de la comunidad educativa... los estudiantes son integrados al aula. A este niño también lo acogimos en su diversidad, pero el hecho puntual cuenta también con otras condiciones ajenas a lo académico".

Los antecedentes están en manos de la Dirección Provincial de Educación, para canalizar la denuncia de la familia del menor, a la Superitendencia de Educación para indagar sobre el caso en particular. El Municipio de Linares ofreció matrícula al menor en un establecimiento de su dependencia.